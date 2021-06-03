Старший сын Плющенко и Рудковской захотел участвовать в Олимпийских играх

Москва, 3 июня. Старший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр заявил о своем намерении попасть на Олимпиаду, как и отец.

Сын олимпийского чемпиона, известный в Сети под псевдонимом Гном Гномыч, заявил в личном блоге в Instagram о своем желании пойти по стопам отца и тоже принять участие в зимних Олимпийских играх. В аккаунте мальчика появилось интервью, в котором он рассказал о своем отношении к фигурному катанию.

Плющенко-младший высоко ценит успехи своих звездных родителей. Он подчеркнул, что стоит на коньках с двух с половиной лет, так как является сыном фигуриста. Журналистам Гном Гномыч признался, что в свои совсем юные годы уже является обладателем медалей за выигранные турниры, среди которых золото и серебро.

«Я встал на коньки в 2,5 года, только на хоккейные. Потом я перешел на фигурные коньки и начал профессионально заниматься. У меня есть и золотые, и серебряные медали. Я тренирую. Хочу участвовать в Олимпийских играх», — со всей серьезностью заявил начинающий спортсмен.

Его звездный отец вошел в список тренеров сборной России при подготовке фигуристов для Олимпиады. Еще в прошлом году он был включен в состав тренеров национальной команды, его дальнейшее сотрудничество с российскими спортсменами подтвердила пресс-служба Минспорта.