Путин в июле может посетить авиасалон МАКС

Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин может посетить Международный авиационно-космический салон, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, визит Путина не исключается. Так он ответил на вопрос журналистов ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы не исключаем, что да», — заявил Песков.

Международный авиационно-космический салон проводится раз в два года в городе Жуковском на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова. Первая выставка прошла в 1993 году. Значительное место в программе МАКС занимают научные конференции и симпозиумы.

Ранее также сообщалось, что Владимир Путин примет участие в церемонии открытия монумента Александру III в Гатчине 5 июня. Кроме того, президент намерен провести традиционную прямую линию с гражданами, которая уже готовится, пишет RT.