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03 июня 18:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:09
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:09
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:08
Общество
Найденные в огороде под Смоленском кости 27 детей было необходимо изучить на месте
18:07
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
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Путин в июле может посетить авиасалон МАКС

Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин может посетить Международный авиационно-космический салон, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, визит Путина не исключается. Так он ответил на вопрос журналистов ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы не исключаем, что да», — заявил Песков.

Международный авиационно-космический салон проводится раз в два года в городе Жуковском на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова. Первая выставка прошла в 1993 году. Значительное место в программе МАКС занимают научные конференции и симпозиумы.

Ранее также сообщалось, что Владимир Путин примет участие в церемонии открытия монумента Александру III в Гатчине 5 июня. Кроме того, президент намерен провести традиционную прямую линию с гражданами, которая уже готовится, пишет RT.

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