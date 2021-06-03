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03 июня 18:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:09
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:09
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:08
Общество
Найденные в огороде под Смоленском кости 27 детей было необходимо изучить на месте
18:07
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
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Хулиганы сбросили бутыль с водой на голову ребенка в Барнауле

Происшествия
Хулиганы сбросили бутыль с водой на голову ребенка в Барнауле
pxfuel.com

Барнаул, 3 июня. Дети ради шутки сбросили пятилитровую бутылку с 15-го этажа и сломали четверокласснику позвоночник.

Инцидент произошел на улице Взлетной. В настоящее время ребенок госпитализировал медиками. Его жизни ничего не угрожает, но врачи будут наблюдать за его состоянием.

Очевидцы сообщили, что пару недель назад уже видели подобные «игры» от этих же подростков. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Пьяные подростки устроили погром в подмосковной электричке, сообщал ФАН. Шокированные очевидцы заявили об этом в полицию.

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Все новости / Происшествия / Хулиганы сбросили бутыль с водой на голову ребенка в Барнауле
барнаул позвоночник бутылка
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