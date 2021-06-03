Хулиганы сбросили бутыль с водой на голову ребенка в Барнауле

Барнаул, 3 июня. Дети ради шутки сбросили пятилитровую бутылку с 15-го этажа и сломали четверокласснику позвоночник.

Инцидент произошел на улице Взлетной. В настоящее время ребенок госпитализировал медиками. Его жизни ничего не угрожает, но врачи будут наблюдать за его состоянием.

Очевидцы сообщили, что пару недель назад уже видели подобные «игры» от этих же подростков. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Пьяные подростки устроили погром в подмосковной электричке, сообщал ФАН. Шокированные очевидцы заявили об этом в полицию.