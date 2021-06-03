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Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
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03 июня 18:10
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новостей
18:09
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:09
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:08
Общество
Найденные в огороде под Смоленском кости 27 детей было необходимо изучить на месте
18:07
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
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Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
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Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»

  /   Обновлено: 03 июня 2021 17:50
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 3 июня. Госкорпорация «Роскосмос» в августе оценит примерные даты запуска межпланетной автоматической станции «Луна-25». Об этом сообщил глава предприятия Дмитрий Рогозин.

Рогозин уточнил, что пока в качестве основной даты запуска рассматривается октябрь 2021 года, пишет ТАСС.

«В августе мы поймем точно, что получается по срокам. Второе пусковое окно — это февраль 2022 года, а третье — это май 2022 года. Февральское окно мы отметаем, потому что там придется делать очень сложные орбитальные телодвижения», — заявил Рогозин.

Директор компании заявил, что если летом НПО им. Лавочкина выходит на стартовую готовность, то пуск «Луны-25» придется перенести на октябрь. Кроме того, Рогозин подчеркнул, что Роскосмос ожидает ключевые поставки, которые необходимо интегрировать в космический аппарат.

Ранее сообщалось, что власти Башкортостана и Роскосмос подписали договор о сотрудничестве. Документ подразумевает взаимодействие сторон в развитии высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала АО «Салаватский химический завод».

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Все новости / Технологии / Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
луна роскосмос рогозин
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