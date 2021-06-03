Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»

Москва, 3 июня. Госкорпорация «Роскосмос» в августе оценит примерные даты запуска межпланетной автоматической станции «Луна-25». Об этом сообщил глава предприятия Дмитрий Рогозин.

Рогозин уточнил, что пока в качестве основной даты запуска рассматривается октябрь 2021 года, пишет ТАСС.

«В августе мы поймем точно, что получается по срокам. Второе пусковое окно — это февраль 2022 года, а третье — это май 2022 года. Февральское окно мы отметаем, потому что там придется делать очень сложные орбитальные телодвижения», — заявил Рогозин.

Директор компании заявил, что если летом НПО им. Лавочкина выходит на стартовую готовность, то пуск «Луны-25» придется перенести на октябрь. Кроме того, Рогозин подчеркнул, что Роскосмос ожидает ключевые поставки, которые необходимо интегрировать в космический аппарат.

Ранее сообщалось, что власти Башкортостана и Роскосмос подписали договор о сотрудничестве. Документ подразумевает взаимодействие сторон в развитии высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала АО «Салаватский химический завод».