Мужчина застрелил судебного пристава в Новокузнецке

Новокузнецк, 3 июня. Завершилось расследование уголовного дела о стрельбе в мировом суде в Кемеровской области. Подозреваемый выстрелил в судебного пристава, который после полученных травм скончался.

По версии следствия, злоумышленник пришел с ружьем в судебный участок №2 Новокузнецкого судебного района. Там рассматривалось дело об умышленном повреждении имущества мужчины. Обвиняемый принес ружье, чтобы расправиться со своим оппонентом, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

При входе в здание он выстрелил в судебного пристава, позднее — в женщину, которая проходила свидетелем по другому делу. После этого злоумышленника задержали. Сотрудник ведомства погиб в больнице от полученных травм.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 12 млн рублей. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу.

Женщина отправилась в путешествие, но так и не вернулась. СК считает, что туристку могли убить, сообщал ФАН. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.