Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых

В США на 94-м году жизни скончался бывший советский политический обозреватель Мэлор Стуруа.

В доме российских оппозиционных политиков Гудковых проходят обыски, связанные с уголовным делом по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ — причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Как эти события связаны друг с другом, поясню ниже.

Мэлор Стуруа будет похоронен в России, хотя с Америкой его связывает достаточно большой период в жизни. Про таких, как он, принято говорить «титан». И это действительно так — он был советским титаном. Одной из тех опор, на котором держался строй, идеология. Он был органичной частью СССР, его отражением и воплощением.

Мэлор происходил из семьи революционеров-большевиков с дореволюционным стажем. Само его имя означает «Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская Революция».

Сын революционера, выбившегося в партийные функционеры, закончил МГИМО. Работу начал в «Известиях». Много жил за границей, брал интервью у президентов. Писал разгромные статьи и книги о «людоедской морали империализма янки, который, шагая по колено в крови, прикидывается идущим по воде Христом».

Ездил на редком Dodge Charger. Дружил с Высоцким и Никулиным — и писал о них с такой любовью, которую невозможно подделать или разыграть.

После распада СССР титан не растерялся — начал сотрудничать с различными американскими институтами. Поддерживал Ельцина. Вел успешный гостиничный бизнес в Санкт-Петербурге.

Global Look Press / Alexandr Yakovlev/Russian Look

Семья Гудковых — тоже, в своем роде, отражение СССР, его часть, доплывший до наших дней реликт.

Прадед Дмитрия, Петр Яковлевич Гудков, был одним из помощников Бухарина. Папа Геннадий — комсомольский функционер, полковник КГБ. Правда, уволен без права ношения формы — интересно, что именно это означает?

Сам Дмитрий закончил факультет журналистики МГУ и получил второе высшее в Дипломатической академии МИД.

Так вот, в обоих случаях — взять ли Стуруа или Гудковых — мы видим социальный срез такого советского явления, как номенклатура. И благодаря этому можем судить о том, что составляло силу СССР, что его погубило и какое наследие он оставил для нас.

Основу номенклатурного класса создали первые большевики — те, кто скрывался от жандармов, жил в ссылках, делал революцию, воевал в Гражданской войне. Они жили и умирали ради революции, ради будущего для всего человечества. Ради мечты. Они называли своих детей в честь кумиров, учителей, вождей.

Они не были безгрешны, но и не были замечены в лицемерии. Вот как описывали революционеров советские писатели Борис и Аркадий Стругацкие:

«Это был профессиональный бунтовщик, мститель божьей милостью, в средние века фигура довольно редкая. Таких щук рождает иногда историческая эволюция и запускает в социальные омуты, чтобы не дремали жирные караси, пожирающие придонный планктон… Арата был здесь единственным человеком, к которому Румата не испытывал ни ненависти, ни жалости, и в своих горячечных снах землянина, прожившего пять лет в крови и вони, он часто видел себя именно таким вот Аратой, прошедшим все ады Вселенной и получившим за это высокое право убивать убийц, пытать палачей и предавать предателей…»

Global Look Press / Anton Belitsky/Russian Look

Стругацкие описали и дальнейшую судьбу революционера:

«Арата замолчал и снова потянулся за хлебом. Румата глядел на его пальцы, лишенные ногтей. Ногти специальным приспособлением вырвал два года тому назад лично дон Рэба. Ты еще не знаешь всего, подумал Румата. Ты еще тешишь себя мыслью, что обречен на поражение только ты сам. Ты еще не знаешь, как безнадежно само твое дело. Ты еще не знаешь, что враг не столько вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, свалишь Орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на Арканарский трон, ты сровняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в Проливе, и восставший народ воздаст тебе все почести, как великому освободителю, и ты будешь добр и мудр — единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по дороге ты станешь раздавать земли своим сподвижникам, а на что сподвижникам земли без крепостных? И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов».

Вторая мировая война отсрочила неизбежное. Она выпустила из себя народ — перерожденный, изменившийся навсегда. Но даже такая война не могла спасти элиту от неизбежного вырождения.

А это вырождение шло.

Многие называют 1991 год «буржуазной контрреволюцией». Это не совсем правда, потому что в СССР не было такого класса, как буржуазия. Были цеховики, подпольные миллионеры. Были теневые экономические империи. А вот буржуазии не было.

Главным действующим лицом Перестройки и последующего за ней переворота был класс номенклатуры. Связанный с цеховиками, а через них — и с криминалитетом. Мечтавший превратить свою власть — во власть и собственность.

Революционеры — всегда мечтатели. Просто мечтают они о разном.

Невские Новости /

Номенклатура разрушила СССР. И вместе с ним разрушила среду своего обитания и воспроизводства. Она отменила идеологию. И тем самым разрушила свой самый главный социальный лифт, с помощью которого она добивалась власти и обосновывала власть — псевдокоммунистическую демагогию.

Кто-то смог приспособиться. Измениться. А кто-то просто живет на советском заделе, конвертировав связи в фирмы, ЧОПы и коллекторские агентства. Сумев передать новым поколениям в семье специфическое номенклатурное мышление, чванство и высокомерное отношение к народу.

Они постепенно уходят. Они уходят по-разному — как и положено разным поколениям.

Мэлор Стуруа был сам еще невероятно близок к революции. Поэтому его жизнь была избавлена от позора и наполнена трудом. Гудковы — тоже уходят. В интригах и уголовных делах, во вранье и скандалах.

Порой мне бывает жаль СССР. Жаль, потому что только он мог создавать таких людей, как Стуруа. Но когда я смотрю на Гудковых, моя ностальгия проходит.