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Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:03
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:00
Общество
Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:52
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
05:33
Армия
NI сравнил российский корвет проекта 20386 с литеральными кораблями США
05:31
Шоу-бизнес
Лепс рассказал, почему Киркоров не приходит на шоу «Что было дальше?»
05:29
Общество
Корчевников признался в отсутствии чувства вины при расставании с девушками
05:15
Общество
Собянин заявил о создании «города любви» в Москве
05:14
Политика
«Я не получал больших денег»: Протасевич раскрыл свою зарплату в Nexta
05:14
Общество
Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
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Безпалько назвал анекдотом требования Украины к США и Германии по «СП-2»

Политика
Безпалько назвал анекдотом требования Украины к США и Германии по «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Украина попросила Германию пригласить ее на переговоры с США по «Северному потоку — 2». В Киеве боятся, что позитивный результат обернется катастрофой для Украины. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью ФАН заявил, что требования Киева к Вашингтону и Берлину — анекдот.

Киев хочет принять участие в обсуждении «Северного потока — 2» вместе с Германией и США, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt. Он подчеркнул, что строительство магистрали бьет Киев «в самое сердце» в сфере экономики и безопасности. По его словам, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» — это обернется катастрофой.

«Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении. Будет катастрофой, в том числе для взаимного доверия, если между Берлином и Вашингтоном будет заключена сделка за счет Украины», — сказал посол.

Во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил, что представители правительства Германии ведут с администрацией США переговоры в Вашингтоне по вопросу реализации проекта «Северный поток — 2» и урегулирования разногласий, связанных со строительством газопровода. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уже обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером Россию, Украину и энергетическую безопасность стран Европы, при этом группа экспертов от правительств двух стран провела консультации по «СП-2».

Безпалько назвал анекдотом требования Украины к США и Германии по СП-2
nord-stream2.com  / Nord Stream 2 / Paul Langrock

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал призыв украинской стороны к США и Германии пригласить Киев на переговоры по «Северному потоку — 2». Спикер назвал ситуацию смешной.     

«Понятно, почему Украина боится запуска «Северного потока — 2», — это существенно сократит транзит газа через украинскую ГТС, а при некоторых усилиях и вовсе сделает ее бесполезной. Но то, что украинский дипломат пытается заставить такие мощные государства, как США и Германия, взять Киев в качестве одного из участников переговоров — смешно. Не говоря уже о том, что Украина не имеет никакого отношения к строительству, финансированию, функционированию «Северного потока — 2». США в данной ситуации также не имеют никакого отношения к «СП-2», но они могут оказать влияние на Германию», — сказал собеседник ФАН.

Безпалько назвал анекдотом требования Украины к США и Германии по СП-2
facebook.com  / Зорин Владимир Юрьевич

Богдан Безпалько также назвал анекдотом требования Украины к Соединенным Штатам и Германии по «СП-2», поскольку Киев находится в числе аутсайдеров.

«Украина — государство, которое находится в числе аутсайдеров, поэтому не может не только конкурировать, но и влиять каким-то образом на события. Поэтому все это больше относится к разряду анекдотов. С таким же успехом Украине, наверное, можно было бы потребовать включить ее в качестве участника в ряд других организаций, чтобы страна могла что-то контролировать и выступать в качестве арбитра», — резюмировал Богдан Безпалько.

Недоумение в связи с призывом экологов из Германии остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» выразил вице-премьер РФ Александр Новак. Выступая в рамках Петербургского международного экономического форума, он назвал две возможные причины заявлений экологов.

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Все новости / Политика / Безпалько назвал анекдотом требования Украины к США и Германии по «СП-2»
украина безпалько северный поток - 2
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