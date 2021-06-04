Безпалько назвал анекдотом требования Украины к США и Германии по «СП-2»

Украина попросила Германию пригласить ее на переговоры с США по «Северному потоку — 2». В Киеве боятся, что позитивный результат обернется катастрофой для Украины. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью ФАН заявил, что требования Киева к Вашингтону и Берлину — анекдот.

Киев хочет принять участие в обсуждении «Северного потока — 2» вместе с Германией и США, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt. Он подчеркнул, что строительство магистрали бьет Киев «в самое сердце» в сфере экономики и безопасности. По его словам, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» — это обернется катастрофой.

«Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении. Будет катастрофой, в том числе для взаимного доверия, если между Берлином и Вашингтоном будет заключена сделка за счет Украины», — сказал посол.

Во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил, что представители правительства Германии ведут с администрацией США переговоры в Вашингтоне по вопросу реализации проекта «Северный поток — 2» и урегулирования разногласий, связанных со строительством газопровода. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уже обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером Россию, Украину и энергетическую безопасность стран Европы, при этом группа экспертов от правительств двух стран провела консультации по «СП-2».

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Paul Langrock

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал призыв украинской стороны к США и Германии пригласить Киев на переговоры по «Северному потоку — 2». Спикер назвал ситуацию смешной.

«Понятно, почему Украина боится запуска «Северного потока — 2», — это существенно сократит транзит газа через украинскую ГТС, а при некоторых усилиях и вовсе сделает ее бесполезной. Но то, что украинский дипломат пытается заставить такие мощные государства, как США и Германия, взять Киев в качестве одного из участников переговоров — смешно. Не говоря уже о том, что Украина не имеет никакого отношения к строительству, финансированию, функционированию «Северного потока — 2». США в данной ситуации также не имеют никакого отношения к «СП-2», но они могут оказать влияние на Германию», — сказал собеседник ФАН.

facebook.com / Зорин Владимир Юрьевич

Богдан Безпалько также назвал анекдотом требования Украины к Соединенным Штатам и Германии по «СП-2», поскольку Киев находится в числе аутсайдеров.

«Украина — государство, которое находится в числе аутсайдеров, поэтому не может не только конкурировать, но и влиять каким-то образом на события. Поэтому все это больше относится к разряду анекдотов. С таким же успехом Украине, наверное, можно было бы потребовать включить ее в качестве участника в ряд других организаций, чтобы страна могла что-то контролировать и выступать в качестве арбитра», — резюмировал Богдан Безпалько.

Недоумение в связи с призывом экологов из Германии остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» выразил вице-премьер РФ Александр Новак. Выступая в рамках Петербургского международного экономического форума, он назвал две возможные причины заявлений экологов.