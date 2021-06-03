Мишустин высоко оценил успехи КамАЗа

Санкт-Петербург, 3 июня. КамАЗ является мировым гигантом и лидирует в российском грузовом автомобилестроении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства обратил внимание на успехи отечественной компании во внедрении автоматизации в изготовление автомобилей. Он сказал, что компания объединяет в себе опыт и профессионализм специалистов старой школы с точностью и инновациями последних технологий.

«А еще это красиво», — добавил премьер.

Компания открыто рассказывает о своих планах на дальнейшее развитие производства. Сообщается, что группа компаний «КамАЗ» намерена реализовать в Башкирии два инвестиционных проекта.