Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский и вирусолог Николай Крючков объяснили ФАН, почему у некоторых людей после прививки «Спутником V» не вырабатываются антитела, а также рассказали, что следует делать в таком случае.

Поводом для публикации стало обращение в редакцию 71-летней жительницы Москвы. Она сделала первую прививку «Спутником V» 26 марта, а вторую — 16 апреля. Оба раза реакция была примерно одинаковая — легкий озноб и температура 37,1 C. 26 мая пенсионерка решила сдать кровь на антитела, чтобы проверить эффективность вакцинации. Анализ она сделала в своей поликлинике, однако ее результаты показали отсутствие антител к коронавирусу.

Вирусолог Николай Крючков сообщил, что действительно существует значимый процент людей, у которых антитела не вырабатываются в должной степени. Причем это касается и переболевших COVID-19, и вакцинированных. Врач отметил, что одним из основных факторов, которые могут повлиять на формирование антител, является возраст.

«Считается, что у пожилых людей иммунная система менее реактогенна, — отметил Крючков. — Конечно, у подавляющего большинства пожилых людей антитела будут, но у них есть склонность к тому, что специфический иммунный ответ формируется менее эффективно».

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Кроме того, влиять на выработку антител может и иммунодефицит.

«Антитела могут не вырабатываться при вторичном иммунодефиците, — подчеркнул собеседник ФАН. — Про первичный я не говорю, потому что все, кто им болеют, знают об этом — это генетические заболевания. У человека значительно снижен иммунный ответ, если он болеет аутоиммунными заболеваниями, а также принимает иммунодепрессанты, в том числе, глюкокортикостероиды».

Николай Крючков добавил, что иммунодепрессия выражается и у людей с онкологическими заболеваниями. Он отметил, что пока трудно назвать точный процент людей, у которых снижена реактивность иммунной системы — приблизительно он находится на уровне 10 процентов.

Вирусолог выразил мнение, что доля людей, чей иммунитет не отвечает на вакцинацию, также зависит от типа вакцин. Так, по его оценкам, иммунный ответ «ЭпиВакКороны» ниже, чем у «Спутника V».

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сообщил, что антитела появляются обычно в течение 2-4 недель после вакцинации «Спутником V».

«Индивидуальные особенности существуют, но они сказываются скорее на титре антител, а не на времени их появления», — отметил профессор.

Николай Крючков уточнил, что антитела IgM появляются в период, как правило, от 2 до 3 недель с момента первой инъекции, а IgG — от 3 до 5 недель.

Эксперты поделились с корреспондентом ФАН советами о том, что стоит делать, если после вакцинации анализ на антитела показал их отсутствие.

«Следует сделать повторный анализ, — дал рекомендацию Алексей Аграновский. — Если нет антител, стоит проверить, нет ли иммунодепрессивного состояния, а если оно есть, то в чем его причины. Возможно также привиться другой вакциной — это может дать результат».

Федеральное агентство новостей /

По мнению Николая Крючкова, нужно также обратить внимание на то, какая тест-система была использована для анализа на антитела, так как они принципиально отличаются друг от друга.

«Мало того, что они измеряют разные классы иммуноглобулинов, они еще измеряют количество антител к разным антигенам, — рассказал вирусолог. — Например, в лабораториях тест-системы часто измеряют N-антигены. Они действительно есть в живом вирусе, а также в достаточном количестве имеются в инактивированном вирусе, например, в составе «КовиВак» вакцины. Но в «Спутнике V» N-антигенов в принципе нет — там есть S-антиген. Поэтому антител к N-антигену вы не получите после вакцинации этим препаратом».

При отсутствии антител после прививки Крючков посоветовал сделать повторный анализ на другой тест-системе. Он может быть проведен на S, S1, RBD-антигены, либо на нейтрализующие антитела.

«Если антител снова не будет, то, возможно, стоит повторить анализ через три месяца после вакцинации, — добавил эксперт. — Существует процент так называемых долго отвечающих людей, но он очень небольшой. Это те люди, у которых просто очень медленно вырабатываются антитела».

Николай Крючков не считает, что повторная вакцинация будет эффективной.

«Если, например, после «Спутника V» нет антител, то на «ЭпиВакКорону» вы точно не получите никакой реакции, — подчеркнул вирусолог. — «КовиВак» под вопросом, по нему не понятно. Но сначала надо выяснить, нет ли на самом деле антител».

Ранее глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что комиссия, прибывшая в Россию для изучения вакцины от коронавируса «Спутник V», завершит свою работу к 4 июня. К этому времени эксперты должны будут подготовить отчет с рекомендациями, которые будут приняты к сведению.