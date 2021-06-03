Экологи предупредили о снижении уровня кислорода в водоемах

Олбани, 3 июня. Глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озерах. Об этом сообщила команда ученых Политехнического института Ренсселера в США.

Эксперты оценили состояние 393 озер, в основном расположенных в умеренных широтах. В исследовании опирались на данные с 1941 по 2017 год, результаты работы опубликованы в журнале Nature. Специалисты установили, что озера теряют кислород в 2,75–9,3 раза быстрее, что Мировой океан. С 1980 года уровень кислорода упал на 5,5% на поверхности исследованных озер и на 18,6% — на дне.

Это могло произойти из-за повышения температуры воды, причиной которого является глобальное потепление. Такие изменения могут привести к появлению сине-зеленых водорослей, опасных для некоторых живых организмов. Таким образом, потепление может стать причиной истощения запасов питьевой воды.

Ранее эксперты рассказали о причинах массовой гибели тюленей на берегах Балтики. Ситуация повторяется весной и осенью из-за того, что животные запутываются в рыболовецких сетях.