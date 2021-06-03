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03 июня 18:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:09
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:09
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:08
Общество
Найденные в огороде под Смоленском кости 27 детей было необходимо изучить на месте
18:07
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
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Летний снегопад обрушился ночью на Турцию

Общество
Летний снегопад обрушился ночью на Турцию
pixabay.com

Анкара, 3 июня. Снег выпал на нескольких побережьях Черного моря в Турции. Местные жители сообщают, что снег выпал ночью.

Жители некоторых районов Турции проснулись 3 июня и увидели усыпанный снегом двор. В ночь со среды на четверг в нескольких деревнях провинций Ардахан, Ризе, Болу выпали осадки. По словам людей, «зима» вернулась совершенно неожиданно.

«Еще вчера была прекрасная погода. Это не зима, а лето, июнь!» — цитирует жителя деревни Каврун Яйласы турецкий телеканал TRT Haber.

Отмечается, что снежным покровом покрылась гора Улудаг, а также горнолыжный курорт на исполине Эрджиес, который расположен в центральной части Турции.

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турция снег весна
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