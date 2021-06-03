Летний снегопад обрушился ночью на Турцию

Анкара, 3 июня. Снег выпал на нескольких побережьях Черного моря в Турции. Местные жители сообщают, что снег выпал ночью.

Жители некоторых районов Турции проснулись 3 июня и увидели усыпанный снегом двор. В ночь со среды на четверг в нескольких деревнях провинций Ардахан, Ризе, Болу выпали осадки. По словам людей, «зима» вернулась совершенно неожиданно.

«Еще вчера была прекрасная погода. Это не зима, а лето, июнь!» — цитирует жителя деревни Каврун Яйласы турецкий телеканал TRT Haber.

Отмечается, что снежным покровом покрылась гора Улудаг, а также горнолыжный курорт на исполине Эрджиес, который расположен в центральной части Турции.