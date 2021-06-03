В РФ оценивают перспективу использования цифрового рубля для оплаты налогов

Санкт-Петербург, 3 июня. Первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов уверен, что использование наличных денег сойдет на нет в перспективе 20 лет.

Швецов утверждает, что наличные в настоящий момент уже перетекли в обслуживание «серого» бизнеса и те сферы, где пока не получается использовать безналичные платежи. Он уверен, что цифровая валюта полностью вытеснит традиционную, сообщает ТАСС.

«Все-таки бумага — это инфекция. Говорят же — «грязные деньги», так вот мы еще получили и заразные. Наверное, это отходящая технология», — говорит он.

Он подчеркнул, что скорость создания цифрового рубля в значительной степени зависит от технологической готовности российского регулятора. В настоящий момент в ЦБ создают прототип платформы для цифровой валюты. Только после ее тестов будет ясна судьба основного проекта.