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03 июня 18:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
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Матрешек из 13 стран представят на славянской ярмарке в Петербурге

Общество
Матрешек из 13 стран представят на славянской ярмарке в Петербурге
pixabay.com  /  Katya36

Москва, 3 июня. Ежегодный фестиваль «Славянская ярмарка» соберет на своей площадке деллегацию матрешек из 13 стран в парке Озеро Долгое.

Фестиваль состоится с 11 по 13 июня, в рамках которого площадка парка будет переоборудована в настоящий славянский город. В нем будут воссозданы культура и быт славян. Самым ожидаемым событием фестиваля станут 13 разных матрешек и славянских стран. Арт-объекты, размером с человеческий рост, украсят основную аллею мероприятия, приветствуя гостей ярмарки.

Старт праздника будет ознаменован перетягиванием каната в национальных костюмах. Его планируют зафиксировать как самое массовое перетягивание почти полукилометрового троса и занести в книгу рекордов России. Начало соревнования в 17:00.

Кроме того, гостей праздника ожидает концертная программа с участием звезд российской эстрады. На сцене ярмарки можно будет увидеть певца Сергея Трофимова, фолк-исполнителя Хелависа и группу «Белорусские песняры», уже успевшую полюбиться в России.

Информационным партнером фестиваля является Медиагруппа «Патриот». Ранее ее председатель Николая Столярчук заявил о том, что в число холдинга вошел еще один инфопартнер, которым стал московский портал «Боевое братство».

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артисты ярмарка матрешки
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