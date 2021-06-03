Матрешек из 13 стран представят на славянской ярмарке в Петербурге

Москва, 3 июня. Ежегодный фестиваль «Славянская ярмарка» соберет на своей площадке деллегацию матрешек из 13 стран в парке Озеро Долгое.

Фестиваль состоится с 11 по 13 июня, в рамках которого площадка парка будет переоборудована в настоящий славянский город. В нем будут воссозданы культура и быт славян. Самым ожидаемым событием фестиваля станут 13 разных матрешек и славянских стран. Арт-объекты, размером с человеческий рост, украсят основную аллею мероприятия, приветствуя гостей ярмарки.

Старт праздника будет ознаменован перетягиванием каната в национальных костюмах. Его планируют зафиксировать как самое массовое перетягивание почти полукилометрового троса и занести в книгу рекордов России. Начало соревнования в 17:00.

Кроме того, гостей праздника ожидает концертная программа с участием звезд российской эстрады. На сцене ярмарки можно будет увидеть певца Сергея Трофимова, фолк-исполнителя Хелависа и группу «Белорусские песняры», уже успевшую полюбиться в России.

Информационным партнером фестиваля является Медиагруппа «Патриот». Ранее ее председатель Николая Столярчук заявил о том, что в число холдинга вошел еще один инфопартнер, которым стал московский портал «Боевое братство».