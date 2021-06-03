Центробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 3 июня. Официальные курсы нацвалюты США и официальной валюты ЕС к рублю понижены, следует из данных Центробанка России.

Так, курс американской валюты с расчетами «завтра» снизился на 23,43 копейки — до 73,2636 рубля за доллар. Европейская валюта потеряла 42,51 копейки и составила 89,2644 рубля за денежную единицу.

Влияние полного исключения доллара США из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) на курс рубля оценил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, отказ от доллара не отразится на рубле. На данный момент доля американской валюты в структуре фонда составляет 35%.