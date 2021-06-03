Прошедшие вакцинацию от COVID-19 американцы смогут получить бесплатное пиво

Вашингтон, 3 июня. Специальную систему поощрений для граждан США, прошедших вакцинацию от коронавируса, планирует использовать Белый дом.

Отмечается, что сделавшие прививку смогут получить бесплатную порцию пива. Также жителям могут предоставить денежное вознаграждение и даже оплачиваемый государством отпуск. Об этом пишет Associated Press.

Предполагается, что такая система побудит население пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Кроме того, в ближайшие дни президент США Джо Байден должен объявить план действий, который позволит ускорить темпы вакцинации в стране.

Ранее Байден вновь публично опозорился, когда выступал с речью по борьбе с пандемией и вакцинацией. Он заявил, что число заражений COVID-19 значительно уменьшилось с января 2021 года, то есть «за 15 месяцев».