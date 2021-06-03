Серебренников рассказал о значимости фильма "Петровы в гриппе"

, 3 июня. Российский режиссер Кирилл Серебренников рассказал о значимости его последнего фильма «Петровы в гриппе». Кинолента вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

Новая кинокартина стала довольно откровенной для именитого режиссера. Кинематографист рассказал, что через фильм попытался выразить свое отношение к значимым и фундаментальным понятиям. Ему хотелось, чтобы лента получилась чувственная, наполненная любовью.

«Это попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту», — слова режиссера привели в пресс-службе компании-прокатчика Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

Серебренников отметил, что он не планировал снимать этот фильм. Проект сам его завлек и словно поработил, а он уже не стал этому сопротивляться. В тяжелый жизненный момент проект стал своего рода отдушиной и спасением. По словам режиссера, у него получился совершенно искреннее и честное кино и он рад, что зрители Каннского кинофестиваля посмотрят значимый лично для него проект.

Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля в классическом формате. После информации о включении фильма Серебренникова в программу директор фестиваля отметил, что надеется увидеть режиссера лично на представлении «Петровых в гриппе».