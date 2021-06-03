Глава Татарстана Минниханов не сможет выступить на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 3 июня. Глава Татарстана Рустам Минниханов не будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Изначально выступление главы республики было запланировано на 9:00. Затем его перенесли на 17:00. Однако после стало известно об отмене визита Минниханова на ПМЭФ. Об этом сообщает издание «Политика Сегодня» со ссылкой на организаторов на стенде Татарстана.

«У президента работа по другой федеральной повестке завтра в Татарстане», — подчеркнула руководительница пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Ранее аналитики поделились информацией о влиянии ПМЭФ на курс рубля. По их словам, форум выступает позитивным фактором для экономики России и поддерживает отечественную валюту.