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03 июня 18:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
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Глава Татарстана Минниханов не сможет выступить на ПМЭФ

Политика
Глава Татарстана Минниханов не сможет выступить на ПМЭФ
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Санкт-Петербург, 3 июня. Глава Татарстана Рустам Минниханов не будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Изначально выступление главы республики было запланировано на 9:00. Затем его перенесли на 17:00. Однако после стало известно об отмене визита Минниханова на ПМЭФ. Об этом сообщает издание «Политика Сегодня» со ссылкой на организаторов на стенде Татарстана.

«У президента работа по другой федеральной повестке завтра в Татарстане», — подчеркнула руководительница пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Ранее аналитики поделились информацией о влиянии ПМЭФ на курс рубля. По их словам, форум выступает позитивным фактором для экономики России и поддерживает отечественную валюту.

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Все новости / Политика / Глава Татарстана Минниханов не сможет выступить на ПМЭФ
татарстан пмэф минниханов
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