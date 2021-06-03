Новые нормы МВД обяжут рыбаков и почтальонов ходить с оружием в Белоруссии

Минск, 3 июня. Власти решили вооружить почтальонов, егерей и рыбаков в стране. Им будут выдавать огнестрельное оружие и боеприпасы.

Однако нормы затронут только тех, для кого поставлены «особые уставные задачи». Также оружие положено спортивному обществу «Динамо». Им выдадут охотничьи ружья и винтовки. Власти пока не раскрывали, для чего предприятия будут вооружены. Документ о нововведениях был опубликован на национальном правовом портале. Он вступает в силу сразу после официального опубликования.

Ранее стало известно, что основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Журналист Юлия Витязева в интервью ФАН сообщила, что белорусскому оппозиционеру может грозить смертная казнь.