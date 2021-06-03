Соглашение о строительстве Восточного выезда из Уфы заключено на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 3 июня. В новый транспортный проект на территории Башкортостана, начало которому было положено еще в 1996 году, инвестируют 11,6 млрд рублей.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали соглашение по проекту строительства Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» Соглашение было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня.

Проект предполагает строительство тоннеля более 1,2 км, прокладывать который начали в 1992 году, возведение мостового перехода через реку Уфу с эстакадной частью протяженностью свыше 2,6 км и устройство 10-километрового участка платной скоростной автомобильной дороги с прямым выходом на трассу М-5. Инвестиции в проект составят до 11,6 млрд рублей.