Киев, 3 июня. Непрекращающиеся упреки со стороны Незалежной по поводу отказа США от санкций против «СП-2» на этот раз задели экс-представителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера.

С обвинениями в измене на него обрушилась советник министра энергетики Елена Зеркаль. В своем Facebook советник обвинила Волкера в «антиукраинских» деяниях и выразила опасения, что он приезжал на Украину с целью уговорить правительство отказаться от противостояния в вопросе строительства «Северного потока — 2».

Причиной столь резкого возмущения украинского советника стало известие, что компания, в которой трудится Волкер, лоббирует интересы «СП-2».

«Против нас, в поддержку строительства газовой трубы работают очень сильные лоббисты» — заявила Зеркаль.

Для советника это повод пересмотреть всю деятельность Волкера, которую он вел, будучи куратором Украины.

Курт Волкер прокомментировал упреки Зеркаль, отметив, что его позиция по поводу строительства российского газопровода не изменилась, он всегда выступал против «Северного потока — 2».

«Я знаю Елену Зеркаль и был удивлен, что она не уточнила этого у меня. Мои взгляды на этот проект не изменились», — подчеркнул экс-представитель Госдепа.

Волкер признал, что компания, в которой он работает старшим советником, была нанята для отстаивания интересов «СП-2». Также он отметил, что его не привлекли к работе над этим проектом.

Президент Украины Владимир Зеленский после неоднократных просьб к США остановить строительство газопровода, начал подсчитывать убытки, которые понесет его страна после запуска российского топлива по трубам. Он насчитал 3 млрд долларов, эту цифру он озвучил на встрече с представителями Соединенных Штатов и добавил, что в этом случае ему нечем будет платить за армию.