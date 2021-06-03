Украина в очередной раз обвинила США в «измене» по поводу «Северного потока — 2»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 18:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
Все новости
03 июня 18:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
Все новости

Украина в очередной раз обвинила США в «измене» по поводу «Северного потока — 2»

Политика
Украина в очередной раз обвинила США в «измене» по поводу «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 июня. Непрекращающиеся упреки со стороны Незалежной по поводу отказа США от санкций против «СП-2» на этот раз задели экс-представителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера.

С обвинениями в измене на него обрушилась советник министра энергетики Елена Зеркаль. В своем Facebook советник обвинила Волкера в «антиукраинских» деяниях и выразила опасения, что он приезжал на Украину с целью уговорить правительство отказаться от противостояния в вопросе строительства «Северного потока — 2».

Причиной столь резкого возмущения украинского советника стало известие, что компания, в которой трудится Волкер, лоббирует интересы «СП-2».

«Против нас, в поддержку строительства газовой трубы работают очень сильные лоббисты» — заявила Зеркаль.

Для советника это повод пересмотреть всю деятельность Волкера, которую он вел, будучи куратором Украины.

Курт Волкер прокомментировал упреки Зеркаль, отметив, что его позиция по поводу строительства российского газопровода не изменилась, он всегда выступал против «Северного потока — 2».

«Я знаю Елену Зеркаль и был удивлен, что она не уточнила этого у меня. Мои взгляды на этот проект не изменились», — подчеркнул экс-представитель Госдепа.

Волкер признал, что компания, в которой он работает старшим советником, была нанята для отстаивания интересов «СП-2». Также он отметил, что его не привлекли к работе над этим проектом.

Президент Украины Владимир Зеленский после неоднократных просьб к США остановить строительство газопровода, начал подсчитывать убытки, которые понесет его страна после запуска российского топлива по трубам. Он насчитал 3 млрд долларов, эту цифру он озвучил на встрече с представителями Соединенных Штатов и добавил, что в этом случае ему нечем будет платить за армию.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украина в очередной раз обвинила США в «измене» по поводу «Северного потока — 2»
украина сша северный поток-2 волкер
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 48773 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 41605 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 32912 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 24928 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Общество 22296 1 июня 2021
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Рейтинг@Mail.ru