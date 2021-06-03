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03 июня 18:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
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США с помощью стратегии управляемого хаоса мешают Ливии выйти из кризиса

  /   Обновлено: 03 июня 2021 17:16
Политика
США с помощью стратегии управляемого хаоса мешают Ливии выйти из кризиса
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Владимир Малянов

Москва, 3 июня. США активно используют стратегию управляемого хаоса для реализации своих амбициозных военных планов в Ливии, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Таким образом эксперт отреагировал на опубликованный Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) документальный фильм «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии», рассказывающий о ситуации в Африке, передает iReactor.

Создатели фильма уверены, что Ливия была превращена западными странами в террористический хаб, где себя вполне вольготно чувствуют боевики со всего континента: из Алжира, Судана и Южного Судана, Чада, Нигера и других государств.

Коротченко напомнил, что именно США при поддержке НАТО приложили максимум усилий для дестабилизации обстановки в Ливии. Сегодня же они активно пытаются помешать стране выйти из кризиса.

«Использование стратегии управляемого хаоса – это одна из форм воздействия США на те международные процессы, которые моделируются таким образом, чтобы держать в напряжении европейские страны и не дать возможность восстановить ситуацию в Ливии», — заявил он.

Эксперт отметил, что Вашингтон любыми доступными средствами пытается реализовать собственные национальные интересы, оказывая влияние на политическую обстановку в регионе.

Напомним, что создатели документального фильма о ситуации в Африке предупредили о появлении новой террористической угрозы. В ФЗНЦ указали на большое количество вооруженных группировок в Ливии.

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Все новости / Политика / США с помощью стратегии управляемого хаоса мешают Ливии выйти из кризиса
сша ливия кризис коротченко
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