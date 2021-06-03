США с помощью стратегии управляемого хаоса мешают Ливии выйти из кризиса

Москва, 3 июня. США активно используют стратегию управляемого хаоса для реализации своих амбициозных военных планов в Ливии, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Таким образом эксперт отреагировал на опубликованный Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) документальный фильм «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии», рассказывающий о ситуации в Африке, передает iReactor.

Создатели фильма уверены, что Ливия была превращена западными странами в террористический хаб, где себя вполне вольготно чувствуют боевики со всего континента: из Алжира, Судана и Южного Судана, Чада, Нигера и других государств.

Коротченко напомнил, что именно США при поддержке НАТО приложили максимум усилий для дестабилизации обстановки в Ливии. Сегодня же они активно пытаются помешать стране выйти из кризиса.

«Использование стратегии управляемого хаоса – это одна из форм воздействия США на те международные процессы, которые моделируются таким образом, чтобы держать в напряжении европейские страны и не дать возможность восстановить ситуацию в Ливии», — заявил он.

Эксперт отметил, что Вашингтон любыми доступными средствами пытается реализовать собственные национальные интересы, оказывая влияние на политическую обстановку в регионе.

Напомним, что создатели документального фильма о ситуации в Африке предупредили о появлении новой террористической угрозы. В ФЗНЦ указали на большое количество вооруженных группировок в Ливии.