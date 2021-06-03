Власти Башкортостана и Роскосмос подписали договор о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 3 июня. Соглашение о сотрудничестве в космической отрасли подписали в рамках ПМЭФ глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Документ подразумевает взаимодействие сторон в развитии высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала АО «Салаватский химический завод». Роскосмос также будет содействовать развитию инновационной деятельности на территории республики, принимать участие в политике импортозамещения, диверсификации производства организаций корпорации и способствовать созданию позитивного социально-политического климата в регионе.

С другой стороны, Башкортостан намерен работать в направлении популяризации космической деятельности, укреплении престижа и сохранении наследия отечественной космонавтики, сообщается на сайте главы республики.

Первый вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах ПМЭФ сообщил, что замгендиректора Роскосмоса по строительству, курировавший строительства космодрома Восточный Юрий Росляк был освобожден от должности. Он перешел на работу в Центр им. Хруничева.