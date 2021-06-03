Найден самый надежный «ключ к спасению» от лживых новостей в Сети

Москва, 3 июня. Пользователи Сети зачастую не умеют отличать настоящие новости от так называемый «фейков», выяснил журнал Medical Science News. Но защититься от лживых новостей все же можно.

В информационную эпоху и, что еще важнее, в век информационной войны, нас ежедневно накрывает с головой волна новостей из самых разных источников. Цифровая гигиена стала такой же обязательной, как гигиена обычная, а наши ленты, как бы мы ни старались, все сильнее захватывают провокационные заголовки в духе «Половину России уже захватили!», «Война на пороге!», «Бабкин рецепт! Полкило капусты в день и...».

И как это нередко бывает, больше всех подвержены влиянию так называемых фейкньюз именно те, кто считает себя наиболее защищенным и «прошаренным», показывают результаты исследования. Больше всего влиянию лживых новостей в интернете подвержены те страны, в которых интернет развит лучше всего: США, Россия, Япония и государства Западной Европы. Нередко бывало и так, рассказывает руководитель исследовательской группы, профессор Бел Лайонс, что люди демонстрируют сверхуверенность в своем уровне информационной грамотности. Как показало исследование, в среднем человек думает, что может отличить фейк он настоящей новости, на 22% случаев чаще, чем это происходит на самом деле.

Существует и обратная корреляция, пишет автор РИА Новости Виктор Мараховский. Настоящий «ключ к спасению» от разномастных фейков в интернете можно найти в Африке. Исходя из уровня грамотности, можно сделать вывод, что меньше всего тлетворному влиянию недостоверной информации подвержены жители Судана и Буркина-Фасо, где умеет читать в лучшем случае треть населения. Секрет прост: чтобы не верить лживым новостям, их нужно не читать. Для жителей Африки массовая неграмотность стала настоящим спасением — они не читают новостей, и тем счастливы. Однако, подчеркивает автор РИА Новости, это, конечно, просто шутка. Неумение читать никак не защищает от недостоверных сведений через радио, телевидение или Youtube.

Одна из самых популярные тем для спекуляции в интернете — COVID-19.

Ранее ученые из РАНХиГС при содействии сервиса «Яндекс.Кью» опубликовали исследование, посвященное фейкам о коронавирусе. Всего аналитикам удалось обнаружить более шести миллионов публикаций с недостоверной информацией.