Эфир: Второй день работы ПМЭФ-2021 обсуждают его участники



В Северной столице проходит второй день работы главного экономического события в России и в мире с начала пандемии COVID-19 —Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). За оставшиеся три дня, с 3 по 5 июня, там обсудят ключевые экономические и политические вопросы мирового уровня.

Тысячи участников обсудят такие важные темы, как демографическая ситуация в России, роль Дальнего Востока в развитии страны и эволюция малого бизнеса. По деловой программе запланировано свыше 100 дискуссий.

Главным участником форума стала делегация из Катара, представители которой 2 июня договорились о приобретении доли ЗСД. Среди основных тем обсуждения в четверг — развитие зеленой энергетики и цифровизация.

Как прошел второй день ПМЭФ?

О чем говорят участники в кулуарах?

Какие результаты можно предъявить общественности?

На эти и другие вопросы отвечают участники форума, а также журналисты и представители экспертного сообщества в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН: