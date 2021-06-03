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03 июня 18:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
18:00
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
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Рогозин назвал сроки старта эскизного проектирования российской орбитальной станции

Технологии
Рогозин назвал сроки старта эскизного проектирования российской орбитальной станции
politrussia.com

Санкт-Петербург, 3 июня. Процесс эскизного проектирования российской орбитальной станции (РОСС) должен начаться до конца лета 2021 года, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Также в ближайшее время в Правительство Российской Федерации направят доклад с дорожной картой создания РОСС, отметил Рогозин во время Петербургского международного экономического форума.

По словам главы Роскосмоса, основные эксперименты будут проводить на внешнем борту станции. При этом наклон РОСС будет порядка 97–98 градусов. Планируется, что станция будет каждые двое суток проходить всю Землю, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Рогозин вскоре проведет телефонные переговоры с новым главой NASA Биллом Нельсоном. Точная дата предстоящего диалога пока что не уточняется.

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роскосмос рогозин орбитальная станция
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