Рогозин назвал сроки старта эскизного проектирования российской орбитальной станции

Санкт-Петербург, 3 июня. Процесс эскизного проектирования российской орбитальной станции (РОСС) должен начаться до конца лета 2021 года, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Также в ближайшее время в Правительство Российской Федерации направят доклад с дорожной картой создания РОСС, отметил Рогозин во время Петербургского международного экономического форума.

По словам главы Роскосмоса, основные эксперименты будут проводить на внешнем борту станции. При этом наклон РОСС будет порядка 97–98 градусов. Планируется, что станция будет каждые двое суток проходить всю Землю, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Рогозин вскоре проведет телефонные переговоры с новым главой NASA Биллом Нельсоном. Точная дата предстоящего диалога пока что не уточняется.