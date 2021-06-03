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03 июня 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
18:00
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
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МАГАТЭ не имеет доступа к данным по ядерной программе Ирана с февраля 2021 года

Иран
МАГАТЭ не имеет доступа к данным по ядерной программе Ирана с февраля 2021 года
flickr.com  /  IAEA Imagebank

Тегеран, 3 июля. МАГАТЭ заявляет, что не может получить важные данные по иранской ядерной программе с февраля 2021 года. Такую информацию приводит Middle East Monitor.

Агентство распространило между странами — членами ООН конфиденциальный документ, согласно которому оно не имеет доступа к записям измерительных приборов, системам мониторинга и сигналам электронных печатей. Вероятно, это также объясняется ограничениями, введенными Ираном в отношении работы инспекций МАГАТЭ.

С конца февраля 2021 года, после сложения обязательств по ядерной сделке, Иран отказался передавать сведения с систем видеонаблюдения на своих объектах и начал препятствовать доступу туда инспекций Агентства. Это было попыткой оказать давление на администрацию президента США Джо Байдена для отмены санкций, примененных правительством Дональда Трампа после одностороннего выхода Соединенных Штатов Америки из сделки в 2018 году.

Ранее МАГАТЭ разместило около 2000 электронных печатей на ядерных материалах и оборудовании в Иране. Они, как и автоматизированные измерительные приборы, отправляли данные в режиме реального времени. Это позволяло следить за развитие ядерной программы Тегерана.

Незадолго до наложенных Ираном ограничений, МАГАТЭ сообщило, что еще осенью 2020 года инспекциями на двух спорных объектах были обнаружены следы ядерных веществ. В связи с отсутствием объяснений от иранской стороны, Агентство назвало это «большой проблемой», которая сказывается на авторитете страны.

«Мы знаем, что здесь что-то произошло, — пояснил Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ. — Нет способов уклониться. Мы обнаружили это. Здесь был материал. Когда это было? Что случилось с оборудованием? Где материал? Они должны ответить».

Глава иранской ядерной программы Али Акбар Салехи во встречном письме сообщил ему, что февральское соглашение истекло, однако Тегеран все еще продолжает хранить сведения, связанные с деятельностью по наблюдению.

В феврале Иран и МАГАТЭ пришли к договоренности, согласно которой Агентству разрешалось продолжать мониторинг ядерных объектов в течение трех месяцев. Срок действия документа истек более недели назад. После истечения срока действия документа 22 мая, стороны продлили соглашение на один месяц для создания благоприятной атмосферы на переговорах по иранской ядерной сделке.

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Все новости / Иран / МАГАТЭ не имеет доступа к данным по ядерной программе Ирана с февраля 2021 года
иран магатэ
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