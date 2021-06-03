МАГАТЭ не имеет доступа к данным по ядерной программе Ирана с февраля 2021 года

Тегеран, 3 июля. МАГАТЭ заявляет, что не может получить важные данные по иранской ядерной программе с февраля 2021 года. Такую информацию приводит Middle East Monitor.

Агентство распространило между странами — членами ООН конфиденциальный документ, согласно которому оно не имеет доступа к записям измерительных приборов, системам мониторинга и сигналам электронных печатей. Вероятно, это также объясняется ограничениями, введенными Ираном в отношении работы инспекций МАГАТЭ.

С конца февраля 2021 года, после сложения обязательств по ядерной сделке, Иран отказался передавать сведения с систем видеонаблюдения на своих объектах и начал препятствовать доступу туда инспекций Агентства. Это было попыткой оказать давление на администрацию президента США Джо Байдена для отмены санкций, примененных правительством Дональда Трампа после одностороннего выхода Соединенных Штатов Америки из сделки в 2018 году.

Ранее МАГАТЭ разместило около 2000 электронных печатей на ядерных материалах и оборудовании в Иране. Они, как и автоматизированные измерительные приборы, отправляли данные в режиме реального времени. Это позволяло следить за развитие ядерной программы Тегерана.

دیپلمات ها می گویند، آژانس انرژی هسته ای در دو سایت #ایران که پس از ماهها آنها بازرسی کرده است ، ذرات اورانیوم پیدا کرده و در حال آماده سازی برای سرزنش تهران به دلیل عدم شفافیت است ، که احتمالاً تلاش های ایالات متحده برای احیای دیپلماسی هسته‌ای را پیچیده می کند.#برجام pic.twitter.com/hoMklWOulx — تلویزیون ایران آزادی (@IranAzad_TV) February 19, 2021

Незадолго до наложенных Ираном ограничений, МАГАТЭ сообщило, что еще осенью 2020 года инспекциями на двух спорных объектах были обнаружены следы ядерных веществ. В связи с отсутствием объяснений от иранской стороны, Агентство назвало это «большой проблемой», которая сказывается на авторитете страны.

«Мы знаем, что здесь что-то произошло, — пояснил Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ. — Нет способов уклониться. Мы обнаружили это. Здесь был материал. Когда это было? Что случилось с оборудованием? Где материал? Они должны ответить».

Глава иранской ядерной программы Али Акбар Салехи во встречном письме сообщил ему, что февральское соглашение истекло, однако Тегеран все еще продолжает хранить сведения, связанные с деятельностью по наблюдению.

В феврале Иран и МАГАТЭ пришли к договоренности, согласно которой Агентству разрешалось продолжать мониторинг ядерных объектов в течение трех месяцев. Срок действия документа истек более недели назад. После истечения срока действия документа 22 мая, стороны продлили соглашение на один месяц для создания благоприятной атмосферы на переговорах по иранской ядерной сделке.