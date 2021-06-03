Росавиация предостерегла авиакомпании от продажи билетов в турпакетах за границу

Москва, 3 июня. Авиакомпаниям, продающим билеты в турпакетах по зарубежным направлениям, могут грозить ограничения на осуществление заграничных полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

В особенности это касается продажи авиабилетов в туристических пакетах в страны, попадающие под ограничения по коронавирусу. Авиаперевозчикам запретили перевозить пассажиров за пределы страны в рамках туристических пакетов еще в декабре 2020 года.

Однако некоторые предприимчивые туркомпании продолжают этим заниматься. Соответствующие меры пресечения, вплоть до лишения лицензии, в их отношении будут применяться Ростуризмом.

Глава Росавиации Александр Нерадько ранее рассказал об успешном разрешении ситуации с авиасообщением между Россией и Германией. В ближайшее время самолеты начнут осуществлять запланированные рейсы.