На чьей стороне правда: из исторических зданий Саратова хотят прогнать бизнес

Несколько дней назад главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова отметилась резонансным заявлением. Председатель комитета мэрии по градостроительству и архитектуре сообщила, что хочет «убрать» торговлю из целого ряда исторических зданий города. Общественность отреагировала неоднозначно: кто-то горячо поддержал инициативу Пузановой, но нашлось и немало противников ее идеи. Чем мешает торговля в исторических зданиях и почему этой проблемой вообще заинтересовались городские власти — в материале ФАН.



Поводом обсудить проблему стала ситуация с кинотеатром «Победа». Изящное здание сейчас принадлежит сразу нескольким частным собственникам, но городские власти хотят вернуть его в муниципальные руки. Как заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, старейший кинотеатр Саратова частники планировали «перепрофилировать или продать». Сейчас руководство города уже подало иск, по итогам рассмотрения которого «Победа» наверняка вернется в собственность государства. Судя по заявлению Пузановой, построенный в 1955 году кинотеатр должен стать лишь первой ласточкой «возвращенцев». Но согласны с этим не все.

«Простите, но пока это больше похоже на политический рэкет. Если я купил «историческое» здание честно, без всяких хитрых схем, то по какому праву у меня будут его отнимать или указывать, что в нем нельзя делать? Если я не завешиваю здание безвкусными баннерами, сохраняю его исторический вид, то по закону ко мне не может быть ровным счетом никаких претензий. Надеюсь, что главный архитектор просто неправильно выразилась, имея ввиду что-то другое. Иначе непонятно, для чего у нас вообще существует понятие неприкосновенности частной собственности», — рассказал корреспонденту ФАН бизнесмен Иван К.

Неясный юридический аспект инициативы саратовских властей отметил и глава градозащитного совета города Алексей Голицын. Общественник подчеркнул, что обсуждать идею Пузановой сложно, пока не появилось соответствующего документа.

«В первую очередь хочу сказать, что данный вопрос не входит в сферу внимания нашего совета. Личное мнение у меня такое: не понимаю, где находится зона ответственности предпринимателя. Касается ли данная инициатива всех кинотеатров? Или вообще всех объектов культурного наследия? Хотят ли запретить всю торговлю, или только определенную? Пока не появился конкретный документ, говорить что-то очень сложно. Если брать конкретно «Победу», то я лично осмотрел здание внутри и снаружи — никаких вопросов по его состоянию у меня нет», — заметил градозащитник.

Инициативу Пузановой горячо поддерживают некоторые простые жители Саратова. Они недовольны тем, что в исторических зданиях процветает разнообразная торговля, что портит имидж города.

«Конечно, надо убрать всех бизнесменов оттуда. Это ненормально, когда в такой красоте торгуют носками и трусами. Пусть забирают обратно в государственную собственность, размещают там чиновников, музеи, еще какие-то организации. Для торговцев у нас в городе и так сотни разнообразных зданий, построенных в последние годы. Просторные, прочные и не имеющие никакой исторической ценности — пусть там и торгуют. Продажа всякой ерунды в историческом центре бьет по имиджу города», — подчеркнула жительница Кировского района Тамара Илюшина.

Инициатива саратовских властей на данный момент выглядит как минимум спорной. Конечно, хочется превратить каждое историческое здание в памятник искусства, но у городского бюджета на это банально не хватит денег. Бизнесмены, сейчас владеющие подобными строениями, хотя бы содержат их в приличном состоянии. С другой стороны, не каждое историческое здание ранее стоило отдавать в частные руки. Возможно, определенная реформа здесь действительно назрела. ФАН продолжит следить за развитием ситуации.



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