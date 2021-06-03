Финансовый эксперт раскрыл план Минфина по уходу от доли доллара в ФНБ

Смысл заявления министра Силуанова об избавлении от долларов в ФНБ — в страховке от действий США. Об этом ФАН заявил финансовый аналитик Игорь Подопросветов.

3 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия в течение месяца уйдет от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния, а также сократит долю британского фунта. Он уточнил, что в настоящее время доля долларовых активов в фонде составляет 35%. А масса британских фунтов стерлингов, которая в настоящее время достигает 10%, будет сокращена в два раза.

Эксперт полагает, однако, что эта задача не будет решена в ближайшее время.

«Мы не можем полноценно оценить сообщение, сделанное главой Минфина в кулуарах ПМЭФ-2021. Оно очень краткое, многое осталось «за кадром». Мне представляется, что подобные шаги потребуют значительных усилий и времени. Любые нововведения в нашей огромной стране — это масштабные перемены и затрата ресурсов», — пояснил финансист.

Подопросветов добавил, что весьма значительную долю доллара в ФНБ Россия должна будет заменить другой валютой, например китайскими юанями или евро.

«Судя по всему, на доллар это влияния не окажет: американскую валюту может пошатнуть только снижение ее процента при расчетах за нефть. ФНБ к этому процессу отношения не имеет», — уточнил собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, однако, что при расчетах в долларах корреспонденция идет через американский банк. При этом США проводит достаточно агрессивную политику в отношении России. Аналитик полагает, что Штаты могут в ближайшее время снова предпринять недружественные действия в отношении нашей страны. Поэтому отказ от долларов в ФНБ — своего рода страховка для нашей страны на случай непредвиденных ситуаций. Она должна снизить риски санкционных угроз, заключил эксперт.

По данным на 1 мая, объем Фонда национального благосостояния составил 13,8 трлн руб., что примерно эквивалентно 186 млрд долларам. Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) равнялись 8,66 трлн руб., или 116,4 млрд руб.