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03 июня 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
18:00
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
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Финансовый эксперт раскрыл план Минфина по уходу от доли доллара в ФНБ

Экономика
Финансовый эксперт раскрыл план Минфина по уходу от доли доллара в ФНБ
Федеральное агентство новостей  / 

Смысл заявления министра Силуанова об избавлении от долларов в ФНБ — в страховке от действий США. Об этом ФАН заявил финансовый аналитик Игорь Подопросветов.

3 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия в течение месяца уйдет от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния, а также сократит долю британского фунта. Он уточнил, что в настоящее время доля долларовых активов в фонде составляет 35%. А масса британских фунтов стерлингов, которая в настоящее время достигает 10%, будет сокращена в два раза.

Эксперт полагает, однако, что эта задача не будет решена в ближайшее время.

«Мы не можем полноценно оценить сообщение, сделанное главой Минфина в кулуарах ПМЭФ-2021. Оно очень краткое, многое осталось «за кадром». Мне представляется, что подобные шаги потребуют значительных усилий и времени. Любые нововведения в нашей огромной стране — это масштабные перемены и затрата ресурсов», — пояснил финансист.

Подопросветов добавил, что весьма значительную долю доллара в ФНБ Россия должна будет заменить другой валютой, например китайскими юанями или евро.

«Судя по всему, на доллар это влияния не окажет: американскую валюту может пошатнуть только снижение ее процента при расчетах за нефть. ФНБ к этому процессу отношения не имеет», — уточнил собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, однако, что при расчетах в долларах корреспонденция идет через американский банк. При этом США проводит достаточно агрессивную политику в отношении России. Аналитик полагает, что Штаты могут в ближайшее время снова предпринять недружественные действия в отношении нашей страны. Поэтому отказ от долларов в ФНБ — своего рода страховка для нашей страны на случай непредвиденных ситуаций. Она должна снизить риски санкционных угроз, заключил эксперт.

По данным на 1 мая, объем Фонда национального благосостояния составил 13,8 трлн руб., что примерно эквивалентно 186 млрд долларам. Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) равнялись 8,66 трлн руб., или 116,4 млрд руб.

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Все новости / Экономика / Финансовый эксперт раскрыл план Минфина по уходу от доли доллара в ФНБ
антон силуанов доллар минфин фнб игорь подопросветов
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