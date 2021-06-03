«Донбасс продолжает жить!» Альгис Микульскис об итогах пресс-конференции в ОСН

Пресс-конференция о путях дальнейшего развития Донбасса состоялась 3 июля в студии Общественной службы новостей. Более часа приглашенные спикеры отвечали на вопросы журналистов, касающиеся как будущего республик, так и их настоящего.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис, выслушав всех выступавших, сделал вывод о том, что жизнь в непокорном регионе продолжается, а его пребывание в составе Украины становится все более далеким прошлым.

Организаторы обозначили тему пресс-конференции достаточно осторожно: «Будущее Донбасса. Лучшее, возможно, впереди». Однако все приглашенные, судя по их ответам на журналистские вопросы, были уверены, что слово «возможно» стоило бы заменить на аутентичное «конечно». А гости эти были людьми абсолютно не случайными: с прессой общались министр иностранных дел Луганской Народной Республики, полномочный представитель на переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Владислав Дейнего, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, социолог Евгений Копатько и — внимание! — украинский адвокат и правозащитник Татьяна Монтян — медийные персоны, чье мнение вполне можно считать экспертным.

О чем говорили? Говорили о многом. О Минских соглашениях, которые не собирается выполнять Украина, о перспективах вхождения ЛДНР в состав России, о том, что государственность республик укрепляется с каждым днем… О государственности, кстати, в подробностях рассказал Владислав Дейнего:

«Сегодня Луганск строит свое государство. Луганская Народная Республика работает над тем, чтобы укреплять государственные институты и решение это было принято вынужденно, еще в 2014 году, когда Украина своими решениями прекратила выполнять функции государства по отношению к этой территории. Нам удалось очень многое. Несмотря на то, что пункт 8 «Комплекса мер» (по выполнению Минских соглашений. — Прим. ФАН) не пытались выполнять ни Украина, ни международные посредники — у нас работают банки, бюджетная сфера, в меру возможностей развивается промышленность…»

Жаль, что возможности эти сильно ограничены действиями украинских властей. По словам министра иностранных дел ЛНР, основное негативное влияние на развитие республики произвел ряд блокад — водной, энергетической, транспортной, экономической — благодаря которым оказались перерезанными все нити, связывавшие Луганск с Украиной. Тем не менее, считает Дейнего, все преодолимо, и надежды на позитивные перемены имеют под собой самые неиллюзорные основания…

Что же касается социальной составляющей донбасской жизни, то тут нет оснований не верить Татьяне Монтян, которая недавно побывала в Донецке и нашла массу поводов «потроллить» своих западных «контрагентов».

«Прежде всего меня порадовала возможность потроллить моих друзей, живущих в Европе, Америке и Канаде. Ну что, ребята? Как вы там живете «на локдауне»? Тут в ДНР идут концерты, работают театры, филармония, аквапарки, рестораны и никакого локдауна! Так кто живет в концлагере? Вы, ребята, на свободном коллективном Западе. А тут, если бы не стреляли — было бы вообще отлично. Интернет гораздо быстрее, чем в России. На дорогах появились пробки… В общем жизнь потихоньку улучшается и видно, что эти территории все больше отдаляются от Украины и все теснее приближаются к России».

Федеральное агентство новостей /

О пути в Россию, стоит заметить, говорили все без исключения гости пресс-центра ОСН. Как и о том, что процесс интеграции будет хоть и отнюдь не быстрым, но его итог — однозначен. Так, по словам руководителя общественного движения «Донецкая Республика» Алексея Муратова, от Украины все равно не следует ожидать соблюдения каких-либо договоренностей, поэтому иного будущего, кроме как в составе Большой России, он для республик не видит.

«Маленькие страны не могут создавать глобальных проектов, они не могут иметь настоящего суверенитета и независимости — сегодня мы видим это на всем постсоветском пространстве. Только большие страны имеют возможность защищаться, обороняться и полноценно обеспечивать соблюдение прав своих граждан. Мы, конечно, хотим быть в России! События 14–15 годов стали последней каплей терпения — люди вышли и сказали: «Все! Мы устали жить под этим марионеточным правительством!»

Примечательно, что тема собственно Украины была затронута абсолютно минимально. Оно и объяснимо: появившееся в результате переворота и впоследствии потерявшее всякую субъектность квазигосударственное образование не является структурой, способной к переговорному процессу. Поэтому договариваться имеет смысл только с теми, чьим инструментом оно является. Проще говоря, не с холопами, а с хозяевами. Причем, с сидящими не в Брюсселе, а в Вашингтоне — у Брюсселя с субъектностью в последнее время тоже наметились определенные проблемы.

Сейчас доподлинно неизвестно, каким темам будут посвящены женевские диалоги между Владимиром Путиным и Джо Байденом, но донбасский вопрос будет в них присутствовать с огромной долей вероятности. Пока же — мир застыл в ожидании этой встречи и, думается, по ее окончании очень многое в нем изменится. В том числе и касающееся ЛДНР. Потому что время для перемен уже настало. И перемены эти должны быть в пользу России и русских.

P.S. Верховная рада Украины на заседании в четверг отклонила законопроект о противодействии легализации нацизма, которым предлагалось запретить символику украинских формирований СС. Комментарии излишни.