Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок

Манаус, 3 июня. Уровень воды в реке Риу-Негру превысил 119-летний рекорд, достигнув почти 30 метров. Об этом сообщила Служба гражданской обороны штата Амазонас.

????O rio Negro chegou a 29,97m na manhã deste domingo, 30/5, e igualou a cheia registrada em 2012;

????2021 deve entrar pra história nesta segunda-feira como a maior cheia dos últimos 120 anos;

????No Amazonas, 58 dos 62 municípios sofrem com a cheia dos rios.



Foto: Selma Carvalho pic.twitter.com/idWDcXSEK9 — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) May 30, 2021

Уровень воды в 29,98 метров превысил показатель 1902 года, побив также предыдущий рекорд 2012 года, когда была зарегистрирована отметка в 29,97 метров.

Global Look Press / Sandro Pereira / www.imago-images.de

По информации Службы гражданской обороны, было уже построено более девяти тысяч метров специальных настилов для того, чтобы облегчить передвижение населения по затопленным улицам.

2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ - Cheia do Rio Negro, causa enchente no Centro da Cidade de Manaus/AM. pic.twitter.com/K2INQUK57Y — SelmaC.f o t o g r a f i a (@SelmaCarvalho06) May 31, 2021

По крайней мере 58 из 60 муниципалитетов штата Амазонас пострадали от аномального повышения уровня воды в реках. 26 городов объявили чрезвычайную ситуацию. Уже более 455 тысяч человек пострадали от наводнений.

В историческом центре столицы Амазонас, городе Манаус были затоплены все основные улицы. Вода залила здание Таможенного управления города, расположенного на площади Реложиу у берегов Риу-Негру. По меньшей мере четыре тысячи семей были вынуждены переселиться с территорий, затронутых паводком.

Поток воды приносит с собой обитателей рек. Так, на кухню одной из семей в Манаусе вместе с водой попала рыба.

В некоторых районах, особенно в центре Манауса, жители могут передвигаться только на лодках.

2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ - Centro de Manaus alagado pela cheia do Rio Negro. 30 de maio.#enchente #manaus #amazonas pic.twitter.com/WOdN0ZDPre — SelmaC.f o t o g r a f i a (@SelmaCarvalho06) May 31, 2021

Губернатор Амазонас Уилсон Лима объявил, что власти штата вместе с мэрией Манауса выделят 15,8 млн долларов для оказания помощи жертвам наводнений и восстановления инфраструктуры города.

В марте правительство запустило операцию «Наводнение» для контроля ситуации и обеспечения базовых услуг для населения, однако с началом паводков стало ясно, что принятых мер оказалось недостаточно.

Уровень Амазонки в городе Итакуатиара также начал подниматься до отметки 15,20 метров после периода относительной стабильности.