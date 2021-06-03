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03 июня 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
18:00
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
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Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок

Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
Global Look Press  /  Sandro Pereira / Keystone Press Agency

Манаус, 3 июня. Уровень воды в реке Риу-Негру превысил 119-летний рекорд, достигнув почти 30 метров. Об этом сообщила Служба гражданской обороны штата Амазонас.

Уровень воды в 29,98 метров превысил показатель 1902 года, побив также предыдущий рекорд 2012 года, когда была зарегистрирована отметка в 29,97 метров.

Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
Global Look Press  / Sandro Pereira / www.imago-images.de

По информации Службы гражданской обороны, было уже построено более девяти тысяч метров специальных настилов для того, чтобы облегчить передвижение населения по затопленным улицам.

По крайней мере 58 из 60 муниципалитетов штата Амазонас пострадали от аномального повышения уровня воды в реках. 26 городов объявили чрезвычайную ситуацию. Уже более 455 тысяч человек пострадали от наводнений.

В историческом центре столицы Амазонас, городе Манаус были затоплены все основные улицы. Вода залила здание Таможенного управления города, расположенного на площади Реложиу у берегов Риу-Негру. По меньшей мере четыре тысячи семей были вынуждены переселиться с территорий, затронутых паводком.

Поток воды приносит с собой обитателей рек. Так, на кухню одной из семей в Манаусе вместе с водой попала рыба.

В некоторых районах, особенно в центре Манауса, жители могут передвигаться только на лодках.

Губернатор Амазонас Уилсон Лима объявил, что власти штата вместе с мэрией Манауса выделят 15,8 млн долларов для оказания помощи жертвам наводнений и восстановления инфраструктуры города.

В марте правительство запустило операцию «Наводнение» для контроля ситуации и обеспечения базовых услуг для населения, однако с началом паводков стало ясно, что принятых мер оказалось недостаточно.

Уровень Амазонки в городе Итакуатиара также начал подниматься до отметки 15,20 метров после периода относительной стабильности.

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Все новости / Латинская Америка / Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
бразилия наводнение
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