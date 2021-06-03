Эксперты: Через десять лет люди смогут записывать собственную память на флешку

О том, как высокие технологии смогут преобразить жизнь людей, рассказал заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Каплан на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Развитие нейросетей в России».

По словам эксперта, возможность переносить информацию из человеческой памяти на внешний накопитель вроде флешки вовсе не представляет собой лишь домысел научной фантастики.

«По поводу экзопамяти, такая возможность теоретически есть. С помощью нейроинтерфейсных технологий, которые будут очень хорошо связаны с приемными устройствами машины или искусственным интеллектом. Этого будет достаточно для того, чтобы перебрасывать на ячейки памяти машины то, что не нужно в данный момент для запоминания», — сообщил специалист.

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Александр Каплан обратил внимание на другой аспект затронутой темы. По его мнению, в наши дни человечество итак слишком привыкло полагаться на помощь всевозможных устройств.

«Проблема в том, что это будет тогда за человек. Уже сейчас, из-за того, что люди могут «прогуглить» любую тему, мы не храним у себя в голове много знаний. Все отдаем на откуп технике. Такой способ хранения и быстрого доступа предложили нам вычислительные средства», — сказал собеседник.

В завершение он прокомментировал саму идею переноса данных на сторонние средства хранения. По его мнению, стремиться следует как раз к тому, чтобы больше информации запоминать самостоятельно.

«Как специалист, занимающийся мозгом человека, я бы сказал, что это не просто плохо, а губительно. Когда нужно решить какую-то задачку, сделать творческую работу, мы должны оперировать тем, что у нас в голове прямо сейчас. Так возникают все открытия. В противном же случае получается, что наша собственная память пуста. Хотя этот подход технически, технологически и теоретически возможен и, может быть, до какой-то степени будет реализован, думаю, в пределах 10 лет», — подытожил заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ранее ФАН сообщил о предостережении основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. По мнению предпринимателя, искусственный интеллект представляет собой главную угрозу для человечества. Так, например, нейросеть может навредить людям, создавая фейковые новости.