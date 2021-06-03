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03 июня 18:06
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новостей
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
18:00
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
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Эксперты: Через десять лет люди смогут записывать собственную память на флешку

Общество
Эксперты: Через десять лет люди смогут записывать собственную память на флешку
Федеральное агентство новостей  / 

О том, как высокие технологии смогут преобразить жизнь людей, рассказал заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Каплан на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Развитие нейросетей в России».

По словам эксперта, возможность переносить информацию из человеческой памяти на внешний накопитель вроде флешки вовсе не представляет собой лишь домысел научной фантастики.

«По поводу экзопамяти, такая возможность теоретически есть. С помощью нейроинтерфейсных технологий, которые будут очень хорошо связаны с приемными устройствами машины или искусственным интеллектом. Этого будет достаточно для того, чтобы перебрасывать на ячейки памяти машины то, что не нужно в данный момент для запоминания», — сообщил специалист.

Через десять лет люди смогут записывать собственную память на флешку
pixabay.com  / 

Александр Каплан обратил внимание на другой аспект затронутой темы. По его мнению, в наши дни человечество итак слишком привыкло полагаться на помощь всевозможных устройств.

«Проблема в том, что это будет тогда за человек. Уже сейчас, из-за того, что люди могут «прогуглить» любую тему, мы не храним у себя в голове много знаний. Все отдаем на откуп технике. Такой способ хранения и быстрого доступа предложили нам вычислительные средства», — сказал собеседник.

В завершение он прокомментировал саму идею переноса данных на сторонние средства хранения. По его мнению, стремиться следует как раз к тому, чтобы больше информации запоминать самостоятельно.

«Как специалист, занимающийся мозгом человека, я бы сказал, что это не просто плохо, а губительно. Когда нужно решить какую-то задачку, сделать творческую работу, мы должны оперировать тем, что у нас в голове прямо сейчас. Так возникают все открытия. В противном же случае получается, что наша собственная память пуста. Хотя этот подход технически, технологически и теоретически возможен и, может быть, до какой-то степени будет реализован, думаю, в пределах 10 лет», — подытожил заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ранее ФАН сообщил о предостережении основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. По мнению предпринимателя, искусственный интеллект представляет собой главную угрозу для человечества. Так, например, нейросеть может навредить людям, создавая фейковые новости.

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каплан нейросеть
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