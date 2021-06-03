Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину

Москва, 3 июня. Следственный комитет предъявил обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере экс-зампредседателя Олимпийского комитета России Геннадию Алешину.

Под следствие попал и антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой алтетики Роберт Попов. Других подробностей по этому делу пока не приводится.

Суд приговорил к шести годам колонии бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, сообщал ФАН. Экс-чиновника признали виновным в растрате 8,6 млн рублей.