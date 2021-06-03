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03 июня 16:40
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новостей
16:38
Общество
МВД опубликовало видео с грустным из-за мошенников красноярским участковым
16:37
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
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Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину

Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Peter Price

Москва, 3 июня. Следственный комитет предъявил обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере экс-зампредседателя Олимпийского комитета России Геннадию Алешину.

Под следствие попал и антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой алтетики Роберт Попов. Других подробностей по этому делу пока не приводится.

Суд приговорил к шести годам колонии бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, сообщал ФАН. Экс-чиновника признали виновным в растрате 8,6 млн рублей.

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ск обвинение окр алешин
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