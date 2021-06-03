Названы способствующие развитию рака продукты

, 3 июня. По словам Михаила Мяснянкина, пища, загрязненная канцерогенными веществами и минеральными удобрениями, способна вызвать раковые заболевания.

На развитие злокачественных опухолей влияют не сами продукты, а способ их приготовления и производства. Такое заявление сделал кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга «Медика», онколог и хирург Михаил Мяснянкин, передает vm.ru.

Эксперт в вопросах онкологии считает, что употребление с пищей канцерогенов может способствовать развитию рака в органах пищеварительной системы.Канцерогены могут выделяться при жарке мяса на растительном масле, которое уже ранее использовали при приготовлении пищи. Употребление жира само по себе наносит вред организму, но обязательно стоит отказаться от повторного использования масла, уверен медик.

Онколог также подчеркнул вред от употребления спиртных напитков. Они разрушают печень и содержат большое количество канцерогенов, что может способствовать развитию опухоли.

«В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями. Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов», — советует Мяснянкин.

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