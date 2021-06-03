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03 июня 16:40
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новостей
16:38
Общество
МВД опубликовало видео с грустным из-за мошенников красноярским участковым
16:37
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
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Названы способствующие развитию рака продукты

Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
pixabay.com

, 3 июня. По словам Михаила Мяснянкина, пища, загрязненная канцерогенными веществами и минеральными удобрениями, способна вызвать раковые заболевания.

На развитие злокачественных опухолей влияют не сами продукты, а способ их приготовления и производства. Такое заявление сделал кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга «Медика», онколог и хирург Михаил Мяснянкин, передает vm.ru.

Эксперт в вопросах онкологии считает, что употребление с пищей канцерогенов может способствовать развитию рака в органах пищеварительной системы.Канцерогены могут выделяться при жарке мяса на растительном масле, которое уже ранее использовали при приготовлении пищи. Употребление жира само по себе наносит вред организму, но обязательно стоит отказаться от повторного использования масла, уверен медик.

Онколог также подчеркнул вред от употребления спиртных напитков. Они разрушают печень и содержат большое количество канцерогенов, что может способствовать развитию опухоли.

«В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями. Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов», — советует Мяснянкин.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль доходчиво объяснила опасность энергетиков для здоровья детей.

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здоровье медицина правильное питание
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