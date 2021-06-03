Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса

Москва, 3 июня. Свыше тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции выявили в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом 70% из них приходится на британский штамм, а 24% — на индийский. А 6% случаев приходится на южноафриканский штамм. Об этом специалист рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«На сегодняшний день мы выделили более тысячи изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, — это британский, индийский и южноафриканский», — добавила глава ведомства.

Попова также отметила, что Россия лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам». По ее словам, такой уровень нужно поддерживать и впредь, поскольку существует риск появления новых пандемий.