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новостей
16:38
Общество
МВД опубликовало видео с грустным из-за мошенников красноярским участковым
16:37
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
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Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей

Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
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Нью-Йорк, 3 июня. Поиски любовницы мужа и доказательств его измен привели 47-летнюю женщину к неожиданным последствиям.

В социальной сети Reddit пользователи размещают ссылки на понравившуюся информацию в Сети и обсуждают ее. Одна из участниц сообщества рассказала, что муж изменяет ей с ее взрослым сыном. Автору поста в какое-то время поняла, что ее молодой 34-летний супруг больше не питает к ней романтических чувств. Интимная жизнь тоже практически свелась на нет, хотя раньше в этом плане все было в полном порядке. После того, как муж начал отворачивать от нее экран телефона и сменил пароль на ноутбуке, женщина поняла, что во всем виновата разлучница.

По совету коллег, уезжая в очередную командировку, женщина установила в доме скрытую камеру, передающую в режиме онлайн все происходящее на ее сотовый телефон. Каково же было удивление рассказчицы, когда она увидела, что ее муж предается любовным утехам с ее 25-летним сыном.

«Моя жизнь разрушена и лежит в руинах, я не знаю, что делать дальше. Не уверена, что смогу вообще на кого-то из них смотреть после такого предательства», — призналась автор поста и спросила совета у комментаторов.

Большинство пользователей Reddit назвали ненормальными отношения супруга женщины с ее сыном, хотя отметили, что «быть геем — нормально», и посоветовали развестись. Другие комментаторы написали, что нужно обратиться за помощью к психологам. Особо меркантильные решили, что автору поста нужно при разводе предъявить видео-компромат, чтобы получить максимальную выгоду.

Ранее ФАН писал о том, что депутат ГД РФ Виталий Милонов предрек европейцам вымирание из-за «юбок на мальчиках».

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измены отношения мужчин и женщин жесткая измена
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