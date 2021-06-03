Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей

Нью-Йорк, 3 июня. Поиски любовницы мужа и доказательств его измен привели 47-летнюю женщину к неожиданным последствиям.

В социальной сети Reddit пользователи размещают ссылки на понравившуюся информацию в Сети и обсуждают ее. Одна из участниц сообщества рассказала, что муж изменяет ей с ее взрослым сыном. Автору поста в какое-то время поняла, что ее молодой 34-летний супруг больше не питает к ней романтических чувств. Интимная жизнь тоже практически свелась на нет, хотя раньше в этом плане все было в полном порядке. После того, как муж начал отворачивать от нее экран телефона и сменил пароль на ноутбуке, женщина поняла, что во всем виновата разлучница.

По совету коллег, уезжая в очередную командировку, женщина установила в доме скрытую камеру, передающую в режиме онлайн все происходящее на ее сотовый телефон. Каково же было удивление рассказчицы, когда она увидела, что ее муж предается любовным утехам с ее 25-летним сыном.

«Моя жизнь разрушена и лежит в руинах, я не знаю, что делать дальше. Не уверена, что смогу вообще на кого-то из них смотреть после такого предательства», — призналась автор поста и спросила совета у комментаторов.

Большинство пользователей Reddit назвали ненормальными отношения супруга женщины с ее сыном, хотя отметили, что «быть геем — нормально», и посоветовали развестись. Другие комментаторы написали, что нужно обратиться за помощью к психологам. Особо меркантильные решили, что автору поста нужно при разводе предъявить видео-компромат, чтобы получить максимальную выгоду.

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