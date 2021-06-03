Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали

Пермь, 3 июня. Сотрудникам полиции удалось задержать предполагаемых убийц туристки Анастасии Пыхтеевой, без вести пропавшей в Свердловской области.

По предварительным данным, злоумышленниками оказались некий Алексей Е. и 25-летняя Ольга В. При этом мужчина в настоящий момент находится под следствием по делу об изнасиловании несовершеннолетней.

Знакомые женщины рассказали, что она уехала в город Михайловск, сообщало Федеральное агентство новостей. Опасных маршрутов при сплаве в Свердловской области она не выбирала. Домой пермячка должна была вернуться 31 мая. Следственный комитет в связи с исчезновением туристки возбудил уголовное дело.