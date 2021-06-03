Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы

Махачкала, 3 июня. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заключит соглашение с клубом из Дагестана, выступающим в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в Instagram-аккаунте сообщил, что договорился с завершившим спортивную карьеру бойцом MMA Хабибом Нурмагомедовым о заключении контракта с клубом. Он уточнил, что пока соглашение не подписано.

Лахиялов, выступавший на чемпионате России по футболу за грозненский «Терек» и махачкалинский «Анжи», опубликовал фотографию трудового договора с Нурмагомедовым, в котором в графе зарплата стоит пустая графа. Экс-чемпион UFC должен вписать сумму самостоятельно.

Клуб «Легион Динамо» был основан в 2015 году. Он выступает в первой группе ПФЛ и после 30 туров с 61 очком в активе занимает четвертое место в турнирной таблице.

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