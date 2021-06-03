В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается

Москва, 3 июня. Ход согласования формата переговоров главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина озвучили в Кремле.

Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока он не может разглашать информацию о том, насколько стороны продвинулись в согласовании встречи. По словам пресс-секретаря президента РФ, этот процесс еще продолжается, передает агентство ТАСС.

Вопрос кибербезопасности, вероятно, войдет в повестку дня в рамках встречи лидера РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Эту информацию ранее подтвердил Дмитрий Песков.