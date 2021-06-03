Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине

Москва, 3 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин примет участие в церемонии открытия монумента Александру III в Гатчине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Памятник императору был создан согласно инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Отмечается, что было принято решение изобразить Александра III сидящим на троне. Проект памятника был создан Владимиром Бродарским по эскизам скульптора Паоло Трубецкого.

По словам Пескова, российский лидер планирует посетить открытие монумента 5 июня.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин примет участие в церемонии подписания инвестпроектов в ходе Петербургского международного экономического форума. Песков заявил, что глава РФ присоединится к мероприятию дистанционно.