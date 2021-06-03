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03 июня 16:39
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новостей
16:38
Общество
МВД опубликовало видео с грустным из-за мошенников красноярским участковым
16:37
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
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Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине

Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 3 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин примет участие в церемонии открытия монумента Александру III в Гатчине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Памятник императору был создан согласно инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Отмечается, что было принято решение изобразить Александра III сидящим на троне. Проект памятника был создан Владимиром Бродарским по эскизам скульптора Паоло Трубецкого.

По словам Пескова, российский лидер планирует посетить открытие монумента 5 июня.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин примет участие в церемонии подписания инвестпроектов в ходе Петербургского международного экономического форума. Песков заявил, что глава РФ присоединится к мероприятию дистанционно.

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путин песков гатчина
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