Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера

Москва, 3 июня. В попытках добиться наследства именитого актера, скончавшегося в 2017 году, его падчерица Анфиса хотела через суд признать себя его иждивенкой.

Вместе с матерью, супругой покойной звезды Ксенией Бик, девушка пыталась через суд доказать свое право на наследство звездного отчима. При жизни актер хорошо относился к падчерице, считая ее родной дочерью. На этом основании Бик вместе с наследницей обратилась в Савеловский суд Москвы.

Однако иск получил отказ. Тогда вдова обратилась в следующую инстанцию - Мосгорсуд. Как сообщает источник ФАН, Мосгорсуд оставил без изменения решение предыдущей инстанции, лишив, таким образом, Анфису наследства актера.

Марьянов скончался чуть более трех лет назад. За это время его квартира в Москве с некогда крайне дорогим ремонтом превратилась в обшарпанное и грязное помещение.