В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ

Москва, 3 июня. Роспотребнадзор не наблюдает угрозы распространения «черной плесени» в России.

Мукормикоз, также известный как «черная плесень», считается осложнением, которое провоцируется грибковой инфекцией. Наиболее подвержены этому заболеванию люди, страдающие от диабета, а также те, у кого заметно снизился иммунитет после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее предупредила об опасности «черной плесени» для пациентов с ослабленным на фоне коронавируса иммунитетом. В связи с этим она призвала соблюдать масочный режим.