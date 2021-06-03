Ущерб от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» оценили в 300 млн рублей

Нижневартовск, 3 июня. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» на реке Оби в 300 млн рублей, передает пресс-служба ведомства.

Компания, причинившая значительный ущерб экологии региона, с расчетом материальной компенсации согласна и готова ее выплатить в полном размере, передает агентство URA.RU. Других подробностей по решению Росприроднадзора не приводится.

Авария произошла на подводном трубопроводе АО «Сибуртюменьгаз». Инцидент спровоцировал пожар в акватории Оби. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка легких углеводородов.