Наличие у России смертоносного оружия будущего не на шутку напугало польского генерала

Варшава, 3 июня. Россия обладает смертоносным оружием, которое оснащено системами искусственного интеллекта. Об этом сообщил бывший командующий польскими войсками генерал Вальдемар Скшипчак.

Генерал уточнил, что это устройства, от которых крайне сложно защититься, так как на данный момент не существует систем, способных их обезвредить. Военный также заявил о возможной угрозе потери контроля над искусственным интеллектом, который был создан для убийства людей.

«Оно нас убьет», — обеспокоен Скшипчак.

Однако поляк подчеркнул, что остановить дальнейшее усовершенствование автономных боевых систем уже невозможно. Все разработки и технологии, которые касаются искусственного интеллекта тщательно охраняются военной тайной. Мировые военные конфликты лишь еще больше подстегивают их развитие.

ООН опубликовал доклад о предположительно первом случае, когда военный беспилотник самостоятельно решил атаковать солдата в Ливии. Речь шла о турецком БПЛА Kargu-2 компании STM.

Ранее сообщалось о восьми первых стандартов для искусственного интеллекта, которые утвердили в России. Программа разработана на промежуток с 2021 года по 2024 и призвана регламентировать безопасность систем ИИ для людей. Кроме этого, издание RT рассказало, какие опасности таит в себе искусственный интеллект.