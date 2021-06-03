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03 июня 16:38
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новостей
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
Все новости

Наличие у России смертоносного оружия будущего не на шутку напугало польского генерала

Армия
Наличие у России смертоносного оружия будущего не на шутку напугало польского генерала
Федеральное агентство новостей

Варшава, 3 июня. Россия обладает смертоносным оружием, которое оснащено системами искусственного интеллекта. Об этом сообщил бывший командующий польскими войсками генерал Вальдемар Скшипчак.

Генерал уточнил, что это устройства, от которых крайне сложно защититься, так как на данный момент не существует систем, способных их обезвредить. Военный также заявил о возможной угрозе потери контроля над искусственным интеллектом, который был создан для убийства людей.

«Оно нас убьет», — обеспокоен Скшипчак.

ООН опубликовал доклад о предположительно первом случае, когда военный беспилотник самостоятельно решил атаковать солдата в Ливии. Речь шла о турецком БПЛА Kargu-2 компании STM.

Ранее сообщалось о восьми первых стандартов для искусственного интеллекта, которые утвердили в России. Программа разработана на промежуток с 2021 года по 2024 и призвана регламентировать безопасность систем ИИ для людей. Кроме этого, издание RT рассказало, какие опасности таит в себе искусственный интеллект.

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россия польша искусственный интелект
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