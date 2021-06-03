Венгрия и «Газпром» договорились о поставках сырья на 15 лет вперед

Будапешт, 3 июня. Российский экспортер газа достиг договоренностей с венгерским правительством, сообщает глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сделка может вступить в силу сразу после окончания предыдущего договора на поставку, который подходит к концу 1 октября 2021 года. Стороны заключали текущий договор в октябре 2020 года, сообщает ТАСС.

Сийярто подтвердил эту информацию в видеообращении, которое дипломат разместил на своей официальной странице в Facebook. Он сказал, что стороны еще не обговорили цены. на поставку сырья.

«Газпром» поставляет сырье в Венгрию про двум направлениям: через пункты «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на стыке границ Венгрии, Словакии и Австрии. Чтобы увеличить экспортный потенциал Ленинградской области, «Газпром» начал строительство мощнейшего в РФ завода по переработке газа.