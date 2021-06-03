Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью

Санкт-Петербург, 3 июня. Выплата безусловного базового дохода для россиян в перспективе станет реальностью, уверен председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Под базовым доходом подразумевается регулярная выплата гражданам из средств федерального бюджета.

Какие плюсы и риски имеет тактика выплаты населению безусловного базового дохода (ББД), оценил эрудит, политический консультант Анатолий Вассерман в комментарии ФАН. Основным ключевым эффектом он назвал быстрый подъем российской экономики, так как на нее положительно влияют финансовые вливания. По словам эрудита, перед введением таких выплат необходима трансформация экономики и социальной сферы.