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03 июня 16:38
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новостей
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
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Регина Тодоренко собирается записать песню и построить дом для родителей

Шоу-бизнес
Регина Тодоренко собирается записать песню и построить дом для родителей
instagram.com

Москва, 3 июня. Известная ведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала о планах на ближайшее будущее. Артистка планирует заняться собой и порадовать своих фанатов контентом.

Ближайшие месяцы Тодоренко собирается посвятить повышению уровня английского, чтобы успешно сдать тест Toefl. Кроме того, в планы телезвезды входит запись новой песни, выпуск книги сказок про путешествия и прохождение курсов free-diving.

Однако больше всего поклонников артистки порадовал тот факт, что заработанные деньги она тратит не только на себя и свои личные нужды. В ближайшие месяцы Тодоренко начнет строительство дома на берегу моря. Недвижимость станет подарком для ее родителей.

«Регина, вы меня восхитили своей щедростью. Круто, что вы дарите такой подарок для родителей»;

«Крутые желания! Верю, что все получится»;

«На стилиста [Сергея] Зверева стала похожа. А по желаниям — молодец», — эмоционально отметили фолловеры звездного аккаунта в Instagram.

На фотографии Тодоренко позирует с сильно отекшей губой, отмечает «Вечерняя Москва». По словам артистки, это произошло из-за ее маленького сына, который со всего маху лбом попал ей по брекетам.

Последнее время мужа Тодоренко Влада Топалова буквально сопровождают неудачи. После госпитализации, подробности которой неизвестны, экс-вокалист группы Smash!! заметно похудел. Поклонники предполагают, что у артиста развивается рак кишечника.

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Все новости / Шоу-бизнес / Регина Тодоренко собирается записать песню и построить дом для родителей
тодоренко певица топалов
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