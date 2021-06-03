Регина Тодоренко собирается записать песню и построить дом для родителей

Москва, 3 июня. Известная ведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала о планах на ближайшее будущее. Артистка планирует заняться собой и порадовать своих фанатов контентом.

Ближайшие месяцы Тодоренко собирается посвятить повышению уровня английского, чтобы успешно сдать тест Toefl. Кроме того, в планы телезвезды входит запись новой песни, выпуск книги сказок про путешествия и прохождение курсов free-diving.

Однако больше всего поклонников артистки порадовал тот факт, что заработанные деньги она тратит не только на себя и свои личные нужды. В ближайшие месяцы Тодоренко начнет строительство дома на берегу моря. Недвижимость станет подарком для ее родителей.

«Регина, вы меня восхитили своей щедростью. Круто, что вы дарите такой подарок для родителей»; «Крутые желания! Верю, что все получится»; «На стилиста [Сергея] Зверева стала похожа. А по желаниям — молодец», — эмоционально отметили фолловеры звездного аккаунта в Instagram.

На фотографии Тодоренко позирует с сильно отекшей губой, отмечает «Вечерняя Москва». По словам артистки, это произошло из-за ее маленького сына, который со всего маху лбом попал ей по брекетам.

Последнее время мужа Тодоренко Влада Топалова буквально сопровождают неудачи. После госпитализации, подробности которой неизвестны, экс-вокалист группы Smash!! заметно похудел. Поклонники предполагают, что у артиста развивается рак кишечника.