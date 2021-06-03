Пользователи «ВКонтакте» смогут отправлять два новых типа сообщений

Москва, 3 июня. Администрация «ВКонтакте» сообщила о появлении двух новых типов сообщений: тихих и исчезающих. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

Тихие сообщения будут пропадать спустя определенный промежуток времени. После их отправки участники группы или диалога не будут получать звуковых оповещений. Исчезающие сообщения будут удаляться в срок от 15 секунд до 24 часов. После этого в чате останется пометка «Сообщение исчезло».

«ВКонтакте» планирует запустить функцию, благодаря которой пользователи смогут организовать звонки от сообществ. Как сообщалось ранее, эту информацию в понедельник подтвердили в пресс-службе соцсети.