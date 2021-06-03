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03 июня 16:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
Все новости

Экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку

ФАН-ТВ
Экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку

Годовалый пес потерялся вблизи Ямала, чтобы доставить его хозяевам, понадобилось судно на воздушной подушке.

Белоснежная Айка не затерялась во льдах Ямала. Собаку нашли и спасли. История о потерянном питомце и его скором спасении расходится по Интернету.

Хозяева потеряли пса в заливе Обская куба вблизи села Мыс Каменный на Ямале. Это произошло в конце мая. Любимец семьи Черешневых выскочил на улицу из приоткрытой двери и бесследно пропал. Хозяева самостоятельно искали четвероногого неделю, опрашивали знакомых и пользователей соцсетей. Местные жители сообщили, что видели питомца рядом с нефтеналивным терминалом.

«Когда мне показали видео, я посмотрела и сначала ее не узнала. Она была такая несчастная, вся обледеневшая, плохо ходила, потому что она ноженьки свои наколола, потому что лед колкий, и она наколола ноги», — вспоминает хозяйка собаки.

На место выдвинулся экипаж ледокола «Александр Санников». Для собаки спустили трап, по которому животное смогло подняться на борт, а затем пса доставили на берег при помощи судна на воздушной подушке.

«Мы изучили возможности подъема животного с ледовой поверхности. Установили пожарный трап, по которому собака самостоятельно поднялась на борт судна. В дальнейшем при помощи мобильной связи установили связь с местным населением, узнали владельца собаки. И спустя несколько часов животное было в целости и сохранности возвращено в поселок счастливым хозяевам при помощи судна на воздушной подушке», — рассказал навигационный помощник капитана.

Сейчас собака дома, чувствует, по словам хозяйки, себя хорошо. Пес отсыпается и ест.

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Все новости / ФАН-ТВ / Экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку
собака спасение ледокол льдина
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