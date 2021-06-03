Экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку

Годовалый пес потерялся вблизи Ямала, чтобы доставить его хозяевам, понадобилось судно на воздушной подушке.

Белоснежная Айка не затерялась во льдах Ямала. Собаку нашли и спасли. История о потерянном питомце и его скором спасении расходится по Интернету.

Хозяева потеряли пса в заливе Обская куба вблизи села Мыс Каменный на Ямале. Это произошло в конце мая. Любимец семьи Черешневых выскочил на улицу из приоткрытой двери и бесследно пропал. Хозяева самостоятельно искали четвероногого неделю, опрашивали знакомых и пользователей соцсетей. Местные жители сообщили, что видели питомца рядом с нефтеналивным терминалом.

«Когда мне показали видео, я посмотрела и сначала ее не узнала. Она была такая несчастная, вся обледеневшая, плохо ходила, потому что она ноженьки свои наколола, потому что лед колкий, и она наколола ноги», — вспоминает хозяйка собаки.

На место выдвинулся экипаж ледокола «Александр Санников». Для собаки спустили трап, по которому животное смогло подняться на борт, а затем пса доставили на берег при помощи судна на воздушной подушке.

«Мы изучили возможности подъема животного с ледовой поверхности. Установили пожарный трап, по которому собака самостоятельно поднялась на борт судна. В дальнейшем при помощи мобильной связи установили связь с местным населением, узнали владельца собаки. И спустя несколько часов животное было в целости и сохранности возвращено в поселок счастливым хозяевам при помощи судна на воздушной подушке», — рассказал навигационный помощник капитана.

Сейчас собака дома, чувствует, по словам хозяйки, себя хорошо. Пес отсыпается и ест.