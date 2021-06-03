Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна

Забота о подрастающем поколении любителей рэпа может оказаться лишь прикрытием для подковерных разборок между двумя главными хастлерами страны: Тимати и Моргенштерном. Об этом в интервью ФАН заявил рэпер и шоумен Стас Барецкий.

В Зюзинском районном суде Москвы 3 июня слушалось дело о пропаганде наркотиков, которая, по версии обвинителей, содержится в песнях популярного артиста Алишера Моргенштерна «Family» и «Розовое вино-2». В суд рэпер прибыл лично на небесно-голубом спорткаре McLaren 570S, обвешанный всеми своими многомиллионными цепями, с сувенирной тростью в руках и с подозрением на камни в почках, из-за которых исполнителю, по его собственному признанию, и пришлось использовать «палочку». В ней, как позже выяснили осмотревшие Моргенштерна перед входом в зал суда приставы, оказался скрытый металлический клинок. По сообщениям СМИ, клинок был сломан пополам, а трость отдана обратно рэперу, с которой тот просидел до самого окончания процесса, завершившегося не в его пользу: Моргенштерну выписали штраф в 100 тысяч рублей.

Барецкий с большим вниманием отнесся к данному делу, ведь истинным автором текстов «проблемных» песен Моргенштерна является, по его словам, именно он.

«То есть, по сути, это дело еще и против меня, — признался шоумен. — И да, там действительно есть пропаганда наркотиков: я считаю, что их надо пробовать и бросать в молодом возрасте, а не в старости, когда можно легко отбросить копыта».

Рэпер также обвинил своего более популярного коллегу по цеху в неуплате ему авторского гонорара.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

«Пару лямов он мне торчит, — заявил собеседник ФАН. — А мне эта ботва не нравится, так что я сам на него скоро в суд подам. Пускай скажет спасибо: я мог бы и 90-е включить и наехать как следует. Все бы узнали тогда, чья «цепь» толще».

Вместе с тем Барецкий заметил, что ему нравится Моргенштерн: тот, по его словам, «талантливый парнишка», но при этом «избалованный». Рэпер заявил, что даже уговаривал своего молодого коллегу сменить модель поведения и вести себя более скромно, поскольку «русский народ таких выпендрех не любит».

«Не надо так напоказ выставлять свое бабло, когда вся страна дожевывает с голодухи последний валенок», — считает шоумен.

Он также предположил, что свою руку к преследованию Моргенштерна приложил Тимати, который якобы недоволен, что 23-летний исполнитель отобрал у него неформальный титул главного хастлера страны.