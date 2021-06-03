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03 июня 21:09
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новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
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20:57
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Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
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Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна

Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
Федеральное агентство новостей  /  АГН Москва / Сергей Ведяшкин / Anton Belitsky/Russian Look / Валерий Шарифулин/ТАСС

Забота о подрастающем поколении любителей рэпа может оказаться лишь прикрытием для подковерных разборок между двумя главными хастлерами страны: Тимати и Моргенштерном. Об этом в интервью ФАН заявил рэпер и шоумен Стас Барецкий.

В Зюзинском районном суде Москвы 3 июня слушалось дело о пропаганде наркотиков, которая, по версии обвинителей, содержится в песнях популярного артиста Алишера Моргенштерна «Family» и «Розовое вино-2». В суд рэпер прибыл лично на небесно-голубом спорткаре McLaren 570S, обвешанный всеми своими многомиллионными цепями, с сувенирной тростью в руках и с подозрением на камни в почках, из-за которых исполнителю, по его собственному признанию, и пришлось использовать «палочку». В ней, как позже выяснили осмотревшие Моргенштерна перед входом в зал суда приставы, оказался скрытый металлический клинок. По сообщениям СМИ, клинок был сломан пополам, а трость отдана обратно рэперу, с которой тот просидел до самого окончания процесса, завершившегося не в его пользу: Моргенштерну выписали штраф в 100 тысяч рублей.

Барецкий с большим вниманием отнесся к данному делу, ведь истинным автором текстов «проблемных» песен Моргенштерна является, по его словам, именно он.

«То есть, по сути, это дело еще и против меня, — признался шоумен. — И да, там действительно есть пропаганда наркотиков: я считаю, что их надо пробовать и бросать в молодом возрасте, а не в старости, когда можно легко отбросить копыта».

Рэпер также обвинил своего более популярного коллегу по цеху в неуплате ему авторского гонорара.

Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Ведяшкин

«Пару лямов он мне торчит, — заявил собеседник ФАН. — А мне эта ботва не нравится, так что я сам на него скоро в суд подам. Пускай скажет спасибо: я мог бы и 90-е включить и наехать как следует. Все бы узнали тогда, чья «цепь» толще».

Вместе с тем Барецкий заметил, что ему нравится Моргенштерн: тот, по его словам, «талантливый парнишка», но при этом «избалованный». Рэпер заявил, что даже уговаривал своего молодого коллегу сменить модель поведения и вести себя более скромно, поскольку «русский народ таких выпендрех не любит».

«Не надо так напоказ выставлять свое бабло, когда вся страна дожевывает с голодухи последний валенок», — считает шоумен.

Он также предположил, что свою руку к преследованию Моргенштерна приложил Тимати, который якобы недоволен, что 23-летний исполнитель отобрал у него неформальный титул главного хастлера страны.

«Тимурка (настоящее имя Тимати — Тимур Юнусов. — Прим. ФАН) парень непростой, — признал собеседник ФАН. — Он чувак центровой и близкий к нашей элите. Если он попросит людей в погонах кого-нибудь прессануть, они это сделают. Да и бургеры у него вкусные».

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Все новости / Шоу-бизнес / Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
россия суд рэп пропаганда барецкий пропаганда наркотиков моргенштерн
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